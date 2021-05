Zemřel hokejista Marek Trončinský: Bylo mu pouhých 32 let

Českou hokejovou scénu zasáhla smutná zpráva. V pouhých dvaatřiceti letech o víkendu zemřel obránce a bývalý reprezentant Marek Trončinský. Příčina smrti prozatím není známá, jak ale uvádí web CNN Prima News, dle spekulací v ní mohly sehrát roli drogy.

Smutná zpráva, které mohl málokdo uvěřit. Ze soboty na neděli se objevily informace o úmrtí českého hokejisty Marka Trončinského, kterému bylo jen dvaatřicet let. Během své kariéry hrál za několik extraligových kluků, a dostal se dokonce i do ruské KHL. Příčina úmrtí není známá, podle webu CNN Prima News se však spekuluje o tom, zda na jeho smrti neměly svůj podíl drogy,

Hokejový bouřlivák

Marek Trnčinský hokej miloval a dával to náležitě najevo. Sportovní nadšence bavil různými kličkami a triky a na ledě nedal nikomu nic zadarmo. Působil v několika extraligových klubech, hrál například za Kladno, Liberec, Třinec, Mladou Boleslav či Pardubice. Vykoušel i kontinentální hokejovou ligu za Chanty-Mansijsk. V hokeji byl skvělý, v osobním životě se však dle webu sport.cz potýkal s několika problémy.

Hovořilo se o dluzích a návykových látkách, které by mohly mít i podíl na jeho smrti. „Nejsem anděl, to říkám na rovinu. Ale na druhou stranu, dost věcí, co se o mně říká, je nefouknutých. Je jednoduché říct, že zase v něčem létá Trončinský,” řekl hokejista před lety v jednom rozhovoru podle webu sport.cz.

Vzpomíná na něj celá Evropa

„Byl to rebel se spoustou hokejového umu a hromadou nehokejových trablů. Možná ani netušíme, s čím vším vnitřně bojoval. Energii a sílu všem jeho blízkým a klid Markově duši,” vzkázal podle webu CNN Prima News první náměstek primátora města Chomutov David Dinda.

Upřímnou soustrast rodině pak vyjádřili i hráči britského klubu Sheffield Steelers, v němž Trončinský nějakou dobu působil a kam se měl po sezoně v Rumunsku vrátit. „Oceláři byli zdrceni, když se dozvěděli o smrti Marka Trončinského. Upřímnou soustrast přátelům i rodině,” uvedli britští hokejisté. „Byli jsme v šoku, když jsme se dozvěděli, že zemřel muž, který oblékal náš dres. Odpočívej v pokoji, Marku!” vzkázala i hráči rumunského klubu Gyergyói HK, v němž Trončinský stále ještě hrál.

Hokejovou scénu zasáhla smutná zpráva:

Zdroj: Youtube