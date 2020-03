Žena si zvykla usínat s hadem, ale pak jí veterinář oznámil šokující zprávu

Pokud máte psa nebo kočku, možná jste také typ člověka, co dovolí svému mazlíčkovi spát v posteli. Dá se to pochopit: mazlíčci bývají roztomilí a mazliví, navíc jim je určitě mnohem lépe v teplé posteli než na chladné zemi, takže kdo by vlastně dokázal těm jejím roztomilým tvářím odolat?