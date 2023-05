Menšík se před smrtí vyznal jiné ženě: Zásadní slova pro utajenou milenku

Vladimír Menšík

Legendární herec s neuvěřitelným smyslem pro humor vedl bouřlivý život. Měl rád společnost, večírky a alkohol. Vše, co dělal, dělal naplno a každý den žil, jako by byl jeho poslední. I přesto, že měl milenky, nikdy by neopustil svou rodinu, ta pro něj byla svatá.

Vladimír Menšík měl za svůj život jen dvě zákonné manželky, ale ty samozřejmě nebyly jedinými ženami v jeho životě. Měl totiž rád alkohol, večírky i ženskou společnost. Rodina pro něj však vždy byla na prvním místě a nikdy by se sám nerozvedl. Ani první manželství neukončil on. Když si vzal svou kamarádku z dětství, Věru, skvěle si rozuměli a tvořili ideální pár. Dokonce se jim narodily dvě děti, dcera Vlaďka a syn Petr. Vše se zdálo zalité sluncem, ale bohužel jen do doby, než se stal Vladimír slavným. Pak totiž nebyl téměř doma, navíc začal často popíjet s kamarády, což Věru vytáčelo k nepříčetnosti. O prvním rozvodu neměl ani tušení Poslední kapkou pro ni bylo, když si šel Menšík před obědem se džbánem pro pivo a dva dny se nevrátil domů. Rozhodla se tedy podat žádost o rozvod. Menšík ale nevěřil, že by to opravdu udělala. Myslel si, že přehání a že opět vše napraví květinou či čokoládou. Nedostavil se tak ani k rozvodovému řízení, protože nevěřil, že je pravé. O to větší bylo jeho překvapení, když byl opravdu rozveden. S Věrou nakonec zůstali přáteli a o děti se Menšík vzorně staral. Po Věře si našel Vladimír Olgu. S tou se oženil roku 1963 a měl s ní také dvě děti. Syna Jana a dceru Martinu, která je jediná z Vladimírových dětí herečkou. Olga nechávala Vladimírovi volnost a tolerovala mu jeho výlety za alkoholem i ženami. Vše odhalila Menšíkova tajná láska a milenka Alena Horáková. „Byl to takový dvojí život, takové tajné druhé manželství. Láďu jsem velice milovala. Dva roky před svou smrtí mi řekl: Oba víme, že se máme nesmírně rádi, a oba taky víme, že bychom nikdy neopustili svoji rodinu. Oba víme, že milujeme svoje děti, ale zároveň víme o sobě, že se moc milujeme,“ svěřila se v knize Utajené vzpomínky Vladimíra Menšíka. Lékaři mu zakázali pít a kouřit Menšík se prý také milence svěřil, že svou první manželku Věru miloval mnohem více než druhou Olgu. Zda je to ale pravda a Alena si vše nevymyslela, to už herec nemůže potvrdit, tudíž nám nezbývá nic jiného, než slovům milenky věřit. Vzhledem k tomu, že herec trpěl těžkým astmatem, lékař mu zakázali pít a kouřit. Pro Menšíka tak skončil svět. Nakonec to nevydržel a dva roky před smrtí se ke svým neřestem vrátil, nejspíš cítil, že se blíží jeho konec. „Najednou se na zájezdech začal bát spát sám ve svém pokoji. Možná cítil blízkost smrti a nechtěl s ní být sám, když se jí bude muset dívat do očí,“ svěřila se dále Alena. Nakonec legendární bavič odešel 29. května roku 1988. Zdroje: Lifee, kniha Utajené vzpomínky na Vladimíra Menšíka Nesmí vám uniknout Vladimír Menšík zemřel před 30 lety: Před smrtí mu píchali šest injekcí denně! Jeho posláním nebylo nic menšího, než působit radost všem lidem okolo. Slavný komik Vladimír Menšík ale musel pro svou profesi překonávat… Nesmí vám uniknout 6 Vladimír Menšík vzpomíná v unikátním a velmi otevřeném rozhovoru Konec roku bez Vladimíra Menšíka v televizi? Ne, to by nebylo ono. Byl skvělý jako herec, vypravěč i moderátor. Navzdory tomu, že už 31 let není…