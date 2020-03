Sydney Smithová z Los Angeles toužila po tom stát se ženou s nejdelším krkem na světě. Chtěla vypadat jako žirafa, zvíře, které je pro ni vzorem elegance. Celých pět let proto nosila na šíji ocelové kruhy, díky kterým získala přezdívku „Žirafí žena". Najednou se ale rozhodla si své ozdoby sundat a začít krk používat zase normálně. Jak to dopadlo? To se dozvíte v naší galerii.