Změna času 2021: Letní čas se konečně blíží. Kdy a jak se ho dočkáme?

Rok 2021 měl být tím, kdy se konečně přestane měnit čas ze zimního na letní a naopak. Bohužel to však nedopadlo a my letos zase budeme muset přeřizovat hodinky o hodinu dál. Ze soboty 27. na neděli 28. března budou místo dvou hodin ráno tři.

Nyní máme u nás v České republice aktuálně zimní čas, což se ale za pár dní opět změní. V noci ze soboty 27. na neděli 28. března se hodiny z druhé ranní přesunou na třetí.

Ke změně času dojde o víkendu, což se nebude nikomu líbit, protože nám ho to zkrátí o hodinu. Výhodou ale je, že alespoň budeme moci spát stejně dlouho, jen prostě v neděli později vstaneme.

Horší však je, že ráno, když se vzbudíme, bude opět šero a nám se tak nebude z postele chtít. Večer ale na druhou stranu bude déle světlo, což nám bude nahrávat při delších procházkách a trávení času venku.

Letos měla změna času skončit

Většinu však naštve fakt, že se předloni Evropský parlament usnesl na tom, že právě letos se se změnou času skončí a všechny členské státy se shodnou na jednom, který budou dodržovat. Nakonec se však tato akce kvůli celosvětové pandemii koronaviru odkládá a my jen můžeme doufat, že se k ní brzy opět v Evropském parlamentu vrátí.

To, že je změna času v březnu chyba, říká i bioložka Helena Illnerová. A dle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2018 by si zrušení letního a zimního času přála většina Čechů. Průzkum ukázal, že o změnu času nestojí 7 z 10 lidí.

Polovina lidí by si přála, aby v Evropské unii platil stejný čas a téměř polovina by si přála, aby to byl čas letní. Jen 24 % dotázaných by volila čas zimní. Zbytku by to bylo jedno.

Změna biorytmu i spánková deprivace

Lidem vadí především neustálé přeřizování hodinek a změny biorytmu. Změna času také může způsobit spánkovou deprivaci a dle expertů se díky ní zvyšuje i počet nehod. A to především smrtelných.

„Změna času může mít vliv i na výkon řidičů. Podle odborníků z americké University of Colorado se jedná především o spánkovou deprivaci. Výkon ospalých řidičů nejednou klesá na úroveň šoférů jedoucích pod vlivem alkoholu,“ uvedl Roman Budský z platformy VIZE 0 pro Idnes.cz.

Původně byl letní čas zaveden na začátku 20. století kvůli úsporám energie, což je v dnešní době už naprosto zbytečné a naopak místo kladů převažují negativní důsledky této změny. Je tedy nejvyšší čas s tím skončit!

