Rodina Zory Jandové bojovala s covidem, manžel skončil na kyslíku

„Byla to hnusná chřipka, kdy čekáte, až rtuť z 39 sleze alespoň na 38. Pak vás každý den ten lotr překvapí jiným akrobatickým kouskem. Pokaždé bolí jiná část těla a vnitřku. Když odejde, nechá po sobě spoušť…únava a únava,“ postěžovala si Zora, která je ráda, že je to nejhorší za nimi.

Téměř bezpříznakově se cítila Lucie Bílá, která sice covid také prodělala, ale nic obtížného to pro ni nebylo. „Je to jenom blbá chřipka, která se dá přežít. Je potřeba si na to zvyknout a být na sebe opatrný. Žádnou hrůzu bych z toho nedělala,“ uvedla na Facebooku Bílá. Opačně se cítí Libor Bouček, jenž své útrapy popsal na Instagramu.