Změna povolání: Právník Ivo Jahelka už o advokacii jen zpívá

Zdroj: Profimedia

Kdo by neznal zpívajícího právníka Iva Jahelku, který se proslavil humornými písničkami reagujícími na politickou situaci. Dnes už se z právníka však stává jen zpěvák, původní profesi totiž pomalu opouští.

Zpívající právník Ivo Jahelka byl v devadesátých letech velmi oblíbený. Jeho vtipné glosování politické situace za pomoci písniček bavilo diváky po celé republice. Dnes už se právničině Jahelka příliš nevěnuje, zpívat o ní ho ale stále baví.

Poprvé se na veřejnosti písničkář Ivo Jahelka objevil roku 1982, kdy uspěl na Portě v Plzni s písní Cikánská balada. Tu napsal už za studentských let. V roce 1985 vydal svou první desku Soudili se. Následovala revoluce, o které Ivo také složil několik písní. Za zmínku stojí Ať žije spravedlnost, nebo Veselá revoluce.

Největší boom však právník zažil v devadesátých letech, kdy vydal tři alba a v roce 2008 dokonce vystupoval na galavečeru Právník roku. Také se začal objevovat v pořadu České televize - Neznalost neomlouvá. Tam se divákům zábavnou formou snažil vysvětlit pomocí písní nejrůznější právní problémy.

Život je nepřetržitou řadou průserů

Jahelka se vždy řídil tím, že život je nepřetržitou řadou průserů, které po sobě nepravidelně jdou. Toto úsměvné motto mu vnukl jeden recidivista, kterého zastupoval a on se tím hájil u soudu.

Za covidu však začal Jahelka pochybovat, zda ho právničina ještě vůbec naplňuje. Dostal totiž boží polibek a skládal jednu písničku za druhou.

„Vůbec jsem nepočítal, že se ještě někdy odhodlám k takovému počinu, jako by mohlo být další cédéčko, ale těch nových písniček je opravdu hodně, a tak se je teď chystám otestovat na publiku. A třeba z toho ještě něco bude,“ svěřil se loni pro Český rozhlas.

Covid ho naučil být sám a tvořit

Navíc si prý na klid zvykl a vyhovuje mu, proto se rozhodl, že pomalu pověsí kariéru právníka na hřebík a zůstane jen u zpěvu. O zábavných případech ho však stále zpívat baví. Naposledy zhudebnil vtipnou kauzu o býkovi, který neplnil své plodící povinnosti.

„Je to o plemenném býkovi, který neplnil své povinnosti, jak měl, takže bylo odstoupeno od smlouvy,“ prozradil a dodal, že další hitovka je pro změnu o pitbullovi, který byl rok ve vazbě, protože pokousal dámu na kolečkových bruslích.

Na písničky od Jahelky se tedy můžete těšit i nadále, ale na to, že by vás právně zastupoval, nejspíš už můžete zapomenout. Ivo má totiž to štěstí, že ve svém věku může dělat už jen to, co ho doopravdy baví.