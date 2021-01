Nepochopitelná sebevražda Zuzany Drnek: Exmanžel má jasno. Bylo v tom svědomí!

Zuzanu Drnek našel zaměstnanec oběšenou v jejím fitness centru v pátek odpoledne a dle dostupných informací zde byla dva dny, než její tělo objevili.

K hrůznému činu ale podle exmanžela neměla důvod. S dcerami se poslední dobou vídala pravidelně a dokonce je měla dostat do střídavé péče, o což usilovala od začátku krachu manželství.

"Zuzka šla do sebe, právě kvůli dětem. Poslední dva měsíce se začala zlepšovat. Přestala pít a začala to být zase ta holka jako dřív. Proto jsem jí svěřoval mnohem více dětí, a dokonce jsme se domlouvali na střídavé péči, což bylo to, o co bojovala celou dobu a ne vždy zrovna čestně. Je mi to velice líto. Se Zuzkou jsem prožil deset let a ať to bylo, jak chtělo, prvních osm bylo hezkých. Mé dcery přišly o maminku," neskrýval lítost Filip Drnek v rozhovoru pro Blesk.cz. Podle něj mohla jeho bývalá žena spáchat sebevraždu kvůli chybám z minulosti.