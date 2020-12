Důchodci si polepší: Průměrná penze pro rok 2021 je téměř o tisíc korun vyšší

V letošním roce činí základní výměra 3 490 Kč a od 1. ledna vzroste o 60 Kč na 3 550 Kč. Zbývající část přidání poputuje do procentního dílu. Znamená to tedy, že by se měla průměrná penze dostat na 15 336 korun. Podle webu stars24.cz vláda slibovala, že do sněmovních voleb 2021 bude průměrný důchod činit 15 000 korun.

Pro jednodušší výpočet lze říci, že například člověk, který dnes pobírá důchod ve výši 8 000 korun, by si měl v příštím roce polepšit o 380 korun. Ten, kdo má nyní 10 tisíc korun, by mohl mít od 1. ledna zhruba o 522 korun víc. Důchod ve výši 12 000 korun by se pak měl zvýšit asi o 664 korun.