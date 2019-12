Jak si vyrobit adventní věnec (v pěti snadných krocích)

Pokud máte rám se svícny, vložte do nich svíčky. Pokud svíčky nezapadnou pevně do svícnů, opalte je a nechte trochu roztaveného vosku nakapat do dna každého držáku. Pokud svíčky vložíte dříve, než vosk zaschne, zatuhlý vosk udrží svíčky na místě.



Pokud váš rám nemá svícny, jednoduše uspořádejte svíčky do samostatných držáků vedle větví. Vždy použijte svícny a ujistěte se, že svíčky do nich dobře zapadají.



Pokud si časem všimnete, že některé větve zaschly, odstraňte je a nahraďte čerstvými, abyste snížili riziko případného požáru.



Tak, a práce je hotová. Je čas požehnat vašemu adventnímu věnci a začít ho používat!