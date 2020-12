Čokoládová poleva, se kterou dokážete zázraky! Jednoduchý recept zvládne každý

Krok 2

Odvážíme 120 g čokolády, rozlámeme ji, nasypeme do misky a nad vodní lázní rozpustíme. Rozpuštěnou čokoládu přimícháme ke žloutkům a necháme vychladnout. K tuhnoucí čokoládovo-žloutkové hmotě přidáme 2 lžíce ušlehané šlehačky a vše promícháme. Poté do krému vmícháme zbytek šlehačky. Mísu s pěnou dáme na 15 minut do lednice, kde začne tuhnout.