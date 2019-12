CUKROVÍ PRO DĚTI: Kokosoví sněhuláci, piškotoví andílci a veselí panáčci

Suroviny na 10 kusů

Na těsto: 1 balení Perníku Dr.Oetker, 400 ml vody, 120 ml oleje, 200 g změklého másla

Na ozdobení: 3 balíčky světlé polevy, 200 g strouhaného kokosu, tubičky na zdobení

Jak na to: Směs na přípravu perníku smícháme s vodou a olejem podle návodu. Naneseme na plech vyložený papírem na pečení, vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 35 minut. Vychladlý perník rozdrobíme, přidáme máslo a ručně vypracujeme do hladka. Z těsta vytvoříme 10 kuliček (Ø 4 cm), 10 kuliček (Ø 3 cm), 10 kuliček (Ø 1,5 cm) a ze zbylého těsta 10 válečků a 10 koleček na klobouk. Vše uložíme asi na 1 hodinu do chladničky. Na ozdobení rozpustíme polevy v kastrůlku ve vodní lázni. Jednotlivé kuličky postupně namáčíme do polevy a balíme v kokosu. Necháme zatuhnout. Na špejle postupně napícháme 3 kuličky tak, abychom vytvořili sněhuláka, a kolečko a váleček jako klobouk. Ozdobíme dle vlastní fantazie. Doba: 50 minut + tuhnutí