10 tipů kam vyrazit na dámskou jízdu 2/2

Čas od času není špatné vyrazit s kamarádkami či s kolegyněmi na výlet a užít si dámskou jízdu. S sebou za zážitky ale můžete vzít i dceru, maminku nebo babičku. Vyberte si pobyt pro dámy, který vám sedne!

Sklence Prosecca va vířivce neřekne ne snad žádná žena. Pokud i vy patříte k těm, které si víkend v dámské společnosti umí užít na maximum, nechte se inspirovat, kam s „holkami” vyrazit v novém roce.

Líbit by se vám mohlo v některém z lázeňských měst, která se specializují na odpočinkové wellness pobyty a beauty balíčky. Zkuste ubytování v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Luhačovicích a nebo si zamluvte pobyt ve Františkových Lázních. Litovat nebudete ani pokud se rozhodnete v rámci pobytu pro ženy navštívit hlavní město Prahu. Ubytování na Praze 1, tedy v centru nočního života velkoměsta, jistě nezklame. V případě, že se raději vydáte za památkami, doporučujeme zvolit klidnější čtvrť. Zvažte ubytování na Smíchově a nebo na hotely na Letné. Od památek to budete mít jen kousek a navíc v okolí na vás bude čekat mnoho příjemných kaváren a restaurací. Ty ostatně můžete navštívit i při ubytování v Brně nebo při pobytu v Olomouci. I to jsou kulinářské Mekky.

Kromě hlavního města najdete řadu památek i v ostatních krajích ČR. Spojte dámskou jízdu s putováním na kole a zvolte ubytování v Třeboni, objevte památky UNESCO při pobytu ve Žďáru nad Sázavou a nebo si užijte zimu a vyražte na lyže a rezervujte ubytování ve Velkých Karlovicích.

Krásná je i jižní Morava, a proto neuděláte chybu, když si vyberete pobyt v Lednici a nebo ubytování ve Valticích!

Začněte nový rok stylově a zamluvte si termín vaší dámské jízdy! Bude to stát za to!