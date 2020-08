3 tipy jak na bělejší zuby?

Způsobů, jakými můžete vybělit své zuby, je hned několik. Pokud toužíte po krásném bílém úsměvu, můžete se svěřit do rukou profesionálů, kteří vám provedou profesionální bělení zubů. Za podobný zákrok si ovšem ale budete muset připlatit.

Další variantou je, že si zuby vybělíte sami doma a zářivě bílý úsměv vás v tomto případě nebude tolik stát. Pro tyto případy můžete sáhnout například po LED sadě na bělení zubů za pomoci, které si zuby vybělíte z pohodlí svého domova. LED bělení zubů je velmi praktické a také finančně přijatelné. Pokud ovšem nechcete absolvovat ani jednu ze zmíněných procedur, dáme vám tři osvědčené tipy, jak na bělejší zuby bez jakýchkoliv zákroků.

Proč vaše zuby žloutnou?

Než si prozradíme tipy, díky kterým budete mít krásné bílé zuby, pojďme si říct něco o tom, proč naše zuby skutečně žloutnou.

Základní barvu vašich zubů určuje z velké části vaše genetická výbava. Někdo má od přírody světlý odstín zubů a někdo naopak tmavší. Naši výchozí barvu zubů určuje zejména naše životospráva. Zuby nám budou vždy žloutnout zejména po limonádách, čaji či po konzumaci kávy anebo dokonce také omáčky. Káva i čaj totiž obsahují z velké části pryskyřici, která na zubech ulpí a následně změní jejich odstín. U limonád je zase na vině zejména kyselina, která porušuje zubní sklovinu. Je ovšem jisté, že málo kdo z nás se kvůli zářivému úsměvu vzdá své oblíbené ranní kávy či sklenky červeného vína.

Co zubům škodí nejvíce?

Ani jeden z těchto činitelů ovšem našim zubům neškodí tak, jako špatná zubní hygiena. Pokud si totiž budeme zuby čistit špatně, a ještě k tomu nepravidelně, bude na nich zůstávat plak, který bude následně tvrdnout a odstín našich zubů bude stále více tmavý. Zmírnit toto nemilé zabarvení lze ovšem i za pomoci některých potravin. O které potraviny se jedná?

Jahody

Jahody obsahují kyselinu jablečnou, která velmi výrazně napomáhá zesvětlit právě pigmentaci zubů. Již samotní Římané kdysi dávno věděli, že když si svůj chrup budou potírat jahodami, bude bělejší a je tomu skutečně tak. Pokud nechcete jahody pouze konzumovat, můžete je jednoduše rozkrojit a potírat si s nimi zuby. Poté si pouze stačí vypláchnout ústa a je po bělení. Vaše zuby budou po pravidelném „jahodovém" ošetření, vypadat o poznání lépe.

Jablka

Kouzlu jablek tkví zejména v tom, že přirozeně zvyšují ve vašich ústech tvorbu slin, které následně pomáhají k likvidaci nepříjemných bakterií, které jsou zodpovědné za tvorbu zubního plaku. Stejnou službu vám udělá také mrkev, která plak dokonce odstraňuje.

Kyselé ovoce

Pokud si vezmete například slupku od nějakého citrusu, a to například od citronu či pomeranče, můžete si vnitřkem této slupky jemně potírat vaše zuby. Kyselina citronová, která je v těchto plodech obsažena, totiž výrazně napomáhá k zesvětlení vaší zubní skloviny. Ovšem v tomto případě ji také kyselina citronová může do značné míry poškodit, tudíž v tomto případě přistupujte k bělení vašich zubů velmi opatrně.

Návštěva dentální hygieny je k nezaplacení

Zmíněné babské rady, díky kterým dosáhnete zářivě bílého úsměvu ovšem může z pomyslného trůnu sesadit pouze návštěva dentální hygieny, kterou by měl každý člověk alespoň jednou v životě absolvovat. Na dentální hygieně totiž pochopíte, co znamenají skutečně precizně vyčištěné zuby, a dokonce se je i naučíte správně čistit. Správné čištění zubů, a to včetně mezizubních prostor totiž nemůže nic jiného nahradit. Pokud o své zuby totiž budete pečovat správně, odmění se vám v podobě zářivého úsměvu. Dokonce se na dentální hygieně můžete zbavit taktéž nepříjemného žlutého zabarvení zubů, které lze odstranit šetrnou formou, která nese název pískování a která vás nedonutí sáhnout si tak hluboko do kapsy, jako při klasickém vybělení chrupu.