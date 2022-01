Bydlení v lukrativní lokalitě za Prahou ve Forest Views je již v prodeji

Zdroj: GETBERG real estate s.r.o.

Zájem je velký, za pár dní bylo prodáno 20 % rodinných domů. Do mapy Středočeského kraje se vepisují nová lukrativní místa, která přitahují obyvatele. Bydlení v Praze a na známých adresách v jejím okolí je totiž již rozebrané nebo neúměrně drahé. Roste tak zájem o plnohodnotné bydlení za městem, s dostupnými službami a infrastrukturou.

Nejnověji pak v lokalitě Dařbož u Kamenice na jih od Prahy, kde brzy vyroste projekt Forest Views.

Zájemcům o bydlení či investici nabízí dispozice řadových domků od 3+kk do 5+kk. Ceny domů se zahradou pak začínají na 3+kk za 7,1 mil Kč, což znamená splněný sen pro mnohé, kteří v Praze na vlastní bydlení nedosáhli.

„Koncem roku 2021 byly zahájeny prodeje a zájem je obrovský. Již nyní máme prodáno 20 % domů, které byly v nabídce za předprodejní ceny,“ říká Kamil Dunaj z developerské společnosti Getberg, která za projektem Forest Views v Dařboži stojí a dodává: „V březnu začneme stavět a ceny budou růst o 6 a více %. Proto všem zájemcům o tento finančně dostupný i investičně zajímavý projekt v jedinečné lokalitě v srdci přírodní rezervace doporučuji jednat rychle.“

Průhonice, Černošice, Hostivice a podobná místa již nenabízejí mnoho nových možností na bydlení, a pokud se nějaká nabídka objeví, tak je finančně většinou nedostupná. Mnoho lidí pak hledá na vzdálenějších místech a často se rozhodnou snížit nároky například na dostupnost obchodů nebo na kulturu bydlení a skončí v nevzhledných satelitech nebo mezi poli bez obchodu s potravinami a dalšími službami poblíž a s jedinou možností dopravy pouze automobilem. Realitní skupině Getberg se však daří nacházet stále nová místa, kde je za rozumnou cenu bydlení plnohodnotné. Navíc pak v lokalitě vybuduje veškerou další potřebnou občanskou vybavenost, která zde chybí – například park či dětské hřiště. A často tak plní lidem jejich sny.

Nejnověji buduje projekt rezidenčního bydlení Forest Views v lukrativní a dosud širší veřejnosti neznámé lokalitě Dařbož. Ten nabízí dostupnost do 20 minut od Chodova jižně od Prahy. Je tak ideální lokalitou pro ty, kdo pracují na jihu Prahy na Chodově, Pankráci nebo na Budějovické. Vzniká zde celkem 115 řadových domů a komerční prostory spolu s parkem a dětským hřištěm pro zajištění potřebné občanské vybavenosti. Navíc s přírodou všude kolem a přítomností místní komunity.

„Daří se nám nacházet a přinášet do širšího povědomí nová místa v okolí Prahy. Ať už se jedná o Vysoký Újezd či Strančice u Říčan, kde jsem v minulých dnech doprodali poslední volné domy projektu East Gardens. V minulých týdnech jsme pak spustili prodej projektu Forest Views, kde vznikají řadové domy v několika variantách dispozic. Nejdostupnější dispozice 3+kk je pak v Česku revoluční a přibližuje nás západnímu stylu bydlení oblíbenému zejména ve Velké Británii. Navíc dokážeme nabídnout bydlení za velmi lukrativní cenu – za 7,1 milionu kvalitní rodinný dům v dispozici 3kk s výhledem do přírody. Na trhu nyní moc volných projektů není a pokud ano, tak stejnou dispozici málokdy seženete levněji či za stejnou cenu, a navíc koukáte do pole či betonového valu a k základním službám máte daleko,“ říká Kamil Dunaj z Getbergu a dodává: „Vybrali jsme tuto lokalitu, protože leží uprostřed přírodní rezervace Hornopožárského lesa a přitom je 20 minut od Chodova. Je to skvělé místo pro rodinný život a šťastné dětství ve zdravém prostředí.“

Ve Forest Views vzniká skvělé místo pro život s centrálním náměstím, dětským hřištěm, obchody, kavárnou a sdílenými službami. Celý projekt pak klade důraz na budování komunity žijící společenskými událostmi, pravidelnými farmářskými trhy a sousedským setkáváním. Getberg tak buduje místo k plnohodnotnému modernímu životu.

Doprava do Prahy je odtud možná automobilem, dále autobusem přímo z obce či vlakem z několika blízkých lokalit, které jsou dostupné do 15 minut. Dále se nabízí pro příměstské obyvatele stále populárnější forma dopravy P+R na několika místech na jihu Prahy. Navíc, až se v roce 2023 lidé do projektu nastěhují, pak již za 3-4 roky vznikne nové metro Depo Písnice dostupné za 15-20 minut. Lokalita je tak velice výhodná například pro lidi pracující přímo v jižních částech metropole jako je Pankrác nebo Chodov.

„Forest Views je také navržen s ohledem na bezpečnost v ulicích. Všechny ulice s domy budou slepé, čímž se sníží dopravní hustota obytných zón a na silnicích budou zpomalovací retardéry. Navíc pěší cesty do lesa povedou z velkých zahrad za domem, takže cestou do přírody obyvatelé vůbec nemusí přejít silnici nebo například tahat kolo přes celý dům,“ uzavírá Kamil Dunaj z Getbergu.

Více informací najdete na webových stránkách www.forestviews.cz