Hledáte praktický a zároveň originální dárek? Vytvořte fotokalendář!

Ať už se blíží oslava něčích narozenin či svátku, nebo už přemýšlíte o tom, co nadělíte svým blízkým letos pod stromeček, pak jistě hledáte dárek, který neskončí nikde na dně šuplíku. V ideálním případě by ho obdarovaný měl mít denně na očích. Existuje takový? Ano! Fotokalendář z vlastních fotografií.

Fotodárky jsou velmi oblíbené

Už nějakou dobu se na předních příčkách oblíbenosti pohybují fotodárky, k jejich výrobě potřebujete nějakou tu fotografii. Může jít o fotoobraz, tričko s fotografií, pexeso, fotoknihu nebo kalendář. A právě na něj se dnes zaměříme.

Kalendář bude na očích

Většina z nás do něj každý den nahlédne. Co je za den? Kdo má svátek? Neblíží se něčí oslava? Nemáme jít do divadla, k lékaři nebo někam jinam? Když z něj bude vyhlížet milá osoba, stane se navíc originální, a hlavně oblíbenou ozdobou domova.

Víte, že fotokalendář bude dělat radost po celý rok, možná i déle?

Jak na něj krok za krokem?

Kalendář sestavený z vlastních fotografií stojí pár korun, sestavíte ho během pár minut a pak už jen čekáte, kdy vám přijde vytištěný. Jak na něj?

Střádejte si fotografie

Pokud kalendář nepřipravujete na poslední chvíli, střádejte si po celý rok fotografie. Ukládejte si je na jedno místo, pak z nich jen vyberete ty, které do kalendáře opravdu umístíte. Může jít o fotografie dětí, z výletů, dovolené.

Náš tip: Fotografie by měly být kvalitní a ve vysokém rozlišení, aby i vytištěné vypadaly nádherně.

Zdroj: www.reptisk.cz

Rozhodněte o formátu kalendáře

Kam kalendář plánujete umístit? Bude stát na stole, viset na zdi, nebo má jít o plánovací kalendář? Pokud jde o ten stolní, má být měsíční, dvoutýdenní nebo týdenní?

Víte, že formát kalendáře vám napoví, kolik fotografií minimálně potřebujete?

Nahrajte obrázky do aplikace

Nadešel den D a vy už potřebujete kalendář sestavit? Otevřete si aplikaci, ve které budete kalendář tvořit, vyberte fotografie, které v kalendáři mají být a pusťte se do práce.

V aplikaci si můžete navolit pozadí kalendáře, na každou stránku pak umístěte aspoň jednu fotografii. Pokud jich tam chcete mít víc, snažte se je pěkně poskládat. V kalendáři taky můžete vyznačit textem nebo nějakým symbolem důležitá data (svátky, narozeniny, výročí atd.).

Víte, že fotokalendář má jednu velkou výhodu? Vůbec totiž nemusí začínat 1.lednem. Můžete si sami vybrat první měsíc kalendáře.

Kalendář si objednejte

Obrázky máte poskládané, v kalendáři je vše, co tam být má. Je na čase si vše ještě jednou překontrolovat a případně upravit. Pak už ho jen pošlete do tisku a čekáte, až vám v celé své kráse přijde domů.