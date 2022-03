Hledáte tip na dárek pro muže? Podívejte se na naše návrhy

Zdroj: Shutterstock

Každý rok je alespoň pár takových příležitostí, kdy se manželé obdarovávají. Narozeniny, jmeniny, svátky, výročí… A zásobárna našich nápadů může někdy dojít. Každá žena bude někdy čelit tomuto dilematu. Jaký dárek mám vybrat pro manžela? Jako nejbližší člověk znáte svého milého tak dobře, že byste se mu měli snadno trefit do vkusu. Můžeme vás pouze navést na správnou cestu a inspirovat.

Jaký dárek pro muže? Geniální, ale praktický

Nejdůležitější pravidlo, které je třeba při hledání elegantního dárku pro muže dodržovat, se týká užitečnosti takového dárku. Pánové jsou většinou velmi praktičtí – to, co jim koupíme, se jim prostě musí hodit. Skutečně exkluzivní dárek pro muže by samozřejmě měl také zdůrazňovat naši oddanost vztahu a nejlépe být do určité míry personalizovaný – obdarovaný by měl mít pocit, že věc byla zakoupena s ohledem na něj. Nemusí se však jednat o osobní výšivku nebo rytinu. K dárku můžete také přiložit přáníčko a napsat na něj pár hezkých slov. Typickým příkladem jsou pánské peněženky. Mnoho mužů je považuje za často velmi osobní dárek.

Tipy na elegantní dárek pro muže

Oblečení je jistě praktickým dárkem. Při jeho nákupu byste měli být opatrní, protože potřebujete znát nejen velikost, ale i vkus muže. Nejlepší je zvolit klasické a nadčasové oblečení, které je potřeba v každém pánském šatníku. Můžou to být například pánské džíny a k nim klasická bílá košile. Pro zvláštní příležitosti nebo pro každodenní práci. Takový dárek pro muže rozhodně nezůstane ležet ladem v šatníku. Hodit se může i teplý vlněný svetr. Pánové často nedbají na materiálové složení oblečení, které si kupují. Zajímavým nápadem na elegantní dárek pro muže může být klasický vlněný svetr z kvalitní příze, který doplní jeho šatník o kvalitnější prvky.

Zdroj: Answear

Klasické doplňky jsou bezpečnější tip na dárek pro elegantního muže. Zkuste, aby byl opravdu jedinečný, například z kvalitního materiálu nebo zdobený originálním, ale stylovým vzorem. Neméně dobrým řešením budou i další související doplňky, jako jsou motýlky, opasky ke kalhotám, manžetové knoflíčky nebo kapesníčky. Pamatujte, že nekupujte jen tak cokoliv, tady záleží na kvalitě. Neriskujte nákup doplňků v pestrých barvách, a co je horší, v pseudo vtipných vzorech. Skutečná elegance spočívá v jednoduchosti. Zajímavé dárky najdete na answear.cz.

Vsaďte na spodní prádlo

Spodní prádlo je také dobrý tip na dárek pro muže! Samozřejmě se nebavíme o obyčejných boxerkách balených do balíčků, natož vtipných vychytávkách do ložnice, když chcete udělat stylový dárek. Jednou z nejlepších voleb budou decentní kvalitní ponožky – takové, které se dají zkombinovat s oblekem nebo se budou dobře hodit do smart casual stylů. Zaměřte se na ty nejelegantnější a nejlépe vyrobené modely.

Jak vidíte, nápadů na exkluzivní a elegantní dárek pro muže je spousta a mnohé z nich jsou univerzální. Bílá košile nebo ponožky se budou hodit každému muži – ať už je mu 30 nebo 50 let. Podobné je to v případě dobrých alkoholů, káv nebo čajů – takové dárky udělají radost většině mužů. Nejtěžší je to samozřejmě s personalizovanými dárky, protože v tomto případě musíte osobu, které plánujete dát takový dárek, velmi dobře znát.