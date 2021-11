Hypotéky zdražují, pomohou vícegenerační hypotéky?

Zdroj: Hyponamiru.cz

Ceny nemovitostí rostou, stejně tak úrokové sazby hypoték. Vlastní bydlení se tak pro mnoho lidí stává nesplnitelným snem a finanční experti se snaží hledat cestu, která i takovým lidem otevře cestu k vlastnímu bydlení. Řešením by mohlo být snížení DPH, které se ale nejeví jako pravděpodobné, nebo mezigenerační hypotéka. O co jde?

Hypotéka je dlouhodobý závazek

Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která je určena k bydlení, nachází se na území ČR a je zapsaná v katastru nemovitostí. Smlouva se uzavírá maximálně na 30 let, jen mBank nabízí výjimku splatnosti až na 40 let. V případě mezigenerační hypotéky, se kterou přišly některé banky, by se ale doba splatnosti prodloužila i na 50 let, což by znamenalo snížená nároků na výši potřebného příjmu.

Veronika Hegrová z online sjednávače hypoték Hyponamiru.cz k tomu dodává: „Pokud by se doba splatnosti úvěru na bydlení prodloužila třeba na 50 let, na jeho splácení by se mohli podílet rodiče s dětmi. Téma vícegeneračních hypoték otevřela jako první Česká spořitelna (ČS), zatím však pouze v úrovni úvah a debat.“

Česká národní banka s takovou splatností ale nesouhlasí, splatnost delší než 30 let by zasáhla celé období ekonomické aktivity dlužníka, nebo by ho dokonce přesáhla a hypotéku by tak splácely třeba děti dlužníka. To je vzhledem k nejistotě budoucích příjmů velmi rizikové, o změně přístupu tak ČNB neuvažuje.

Momentálně tak žádná z bank vícegenerační hypotéku nenabízí, většina poskytuje jen hypotéky se splatností maximálně 30 let. Výjimkou je mBank, která za splnění určitých podmínek nabízí i hypotéku se splatností 40 let. Počet takových hypoték je ale omezený a řízený polskou centrálou banky.

Mezigenerační hypotéka má i svá negativa

Možná vám teď svitla jiskřička naděje, že se toho vlastního domu přeci jen někdy dočkáte. Když se prodlouží doba splatnosti, sníží se splátky a také nároky na potřebný příjem, a to už přeci dáte. Jenže i takové řešení má své nevýhody.

Rodič si vezme hypotéku, kterou doplatí jeho potomci

Podle Veroniky Hegrové je jedním z mínusů možná nezodpovědnost, která spočívá v tom, že si dospělý člověk vezme hypotéku s vědomím, že když ji nesplatí, postarají se o to jeho děti. Těm to ale hodně ztíží start do vlastního života, navíc se klidně může stát, že budou mít příjem tak nízký, že hypotéku prostě nebudou schopni splácet.

Nízká splátka taky není žádná výhra

Každý měsíc sice budete platit nižší částku, jenže když si sečtete splátky, které byste splatili za 50 a víc let, za nemovitost ve výsledku zaplatíte mnohem víc než při standardní hypotéce, jak ji známe dnes. Počítat v takovém případě musíte hned s několika obdobími fixace, ve kterých se mohou měnit úrokové podmínky, tím poroste i částka zaplacená na úrocích.

Vícegenerační hypotéky by byly rizikové i pro banky

Ačkoli banky s řešením v podobě vícegenerační hypotéky samy přišly, je třeba si přiznat, že i pro ně by taková hypotéka znamenala vyšší riziko. Dokládají to i slova Veroniky Hegrové.

„Při velmi dlouhé době splatnosti hypotéky se totiž mění nejen hodnota nemovitosti v zástavě, ale také finanční situace majitele hypotéky. Banky by tato rizika určitě promítly do výše úrokových sazeb“.

