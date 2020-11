Jak se naučit základy IT a zvýšit si kvalifikaci?

Zdroj: Unsplash.com

IT obory jsou v dnešní době ceněným artiklem. I proto se mnoho lidí pouští do učení alespoň základů tohoto komplexního oboru, aby tak na trhu práce zvýšili svou cenu. Práce v IT oborech je opravdu hodně, tak se pojďte naučit něco nového. Jak na to?