Jak vybrat venkovní světlo krok za krokem?

Rozbilo se vám staré osvětlení na terase nebo příjezdové cestě? Už vás nebaví chodit po tmě a svítit si čelovkou, nebo věčně zakopávat o něco, co nevidíte? Pořiďte si to nejlepší venkovní osvětlení, které na trhu najdete. Jen o ceně to ale není, jak vybrat to pravé?

Venkovní osvětlení se hodí nejen na terasu V letních měsících, kdy s přáteli sedíte nad grilovanými dobrotami nebo pořádáte letní party, vás asi ani nenapadne, že byste byli bez venkovního osvětlení. Víte ale, že má své využití i jindy? Jen si vzpomeňte, jak se snažíte klíčem trefit po tmě do klíčové dírky, na cestu si svítíte mobilem nebo si dáváte pozor, abyste neklopýtli třeba cestou k bazénu. Není to zbytečné? Stačí si jen vybrat to pravé venkovní světlo a máte po starostech. Výběr exteriérových svítidel má svá pravidla Když vybíráte venkovní světlo, určitě se nesmíte řídit jen vzhledem a cenou. Výběr exteriérových svítidel má svá pravidla, kterými je třeba se řídit. Jaké osvětlení chcete? Prvním krokem je rozmyslet si, jaké osvětlení vlastně chcete a kde bude sloužit. Na trhu je hned několik typů venkovních světel, které je pro vás to pravé? Závěsné venkovní světlo , které perfektně dotvoří atmosféru na terase nebo pergole. Je ideálním řešením hlavně tam, kde nemáte prostoru nazbyt.

Nástěnné svítidlo mnoha stylů , které nezabere skoro žádný prostor a hodí se jak na terasy, tak třeba na stěnu vedle vchodových dveří.

Zahradní lampy , které mohou olemovat třeba příjezdovou cestu k domu nebo chodníčky na zahradě a můžete s nimi snadno manipulovat.

Solární osvětlení, které nepotřebuje žádnou energii, ale vykouzlí trochu tajemnou a trochu romantickou atmosféru. Způsob napájení také zohledněte U solárních svítidel napájení řešit nemusíte, u těch ostatních je třeba se zamyslet nad tím, čím je budete napájet. Svítidla s napájecím kabelem budou v blízkosti potřebovat elektrickou zásuvku, ty na baterii mají zase omezenou výdrž. Pozor na stupeň IP ochrany Venkovní svítidla musí být chráněna proti vniknutí vlhkosti a prachu. Přeci jen venku prší, sněží, fouká vítr. Právě ochrana proti vlhkosti a prachu je nejdůležitějším technickým parametrem venkovních svítidel, označuje se písmeny IP. Čím je číslo vyšší, tím víc toho světlo snese. Víte, že světla s IP 20 až 43 jsou určena výhradně do interiéru, u venkovních svítidel je minimem IP 44? Když si pořídíte IP 68, můžete ho umístit třeba pod hladinu vody v zahradním bazénu. Dobře vyberte i žárovku Díky dobře vybrané žárovce můžete ušetřit na výdajích za energie. Na klasické žárovky už nenarazíte, místo nich můžete vybírat mezi: Halogenovými žárovkami , které se naplno rozsvítí hned po zapnutí, své využití mají třeba u vstupních dveří.

Úsporné žárovky , které umí ušetřit až 80 % energie oproti těm klasickým, nerozsvítí se ale hned naplno.

, které umí ušetřit až 80 % energie oproti těm klasickým, nerozsvítí se ale hned naplno. LED žárovky patří mezi ty nejoblíbenější i nejúspornější, ve srovnání s klasickými žárovkami ušetří až 90 % energie. Jsou i bezpečnější a odolají mrazu. Co dalšího by světlu na ven nemělo chybět? Světlo by mělo být nejen estetickým doplňkem, ale i funkčním pomocníkem. Proto oceníte třeba pohybové čidlo, díky kterému se světlo samo rozsvítí a zhasne. Hodit se může i dálkové ovládání, časový spínač nebo třeba soumrakový senzor.