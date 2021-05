Jaké jsou top weby v České republice? Odpověď vás určitě překvapí!

Alexa, webová stránka na analýzu webového přenosu, kterou vlastní společnost Amazon, zveřejnila hodnocení nejnavštěvovanějších webových stránek podle zemí. Seznam top webů v České republice byl trochu překvapením.

Není žádnou novinkou, že Google se umístil na prvním místě, za ním následovala platforma pro sdílení videí YouTube, kterou mnoho lidí oblibuje. Dále jsou to Seznam.cz a Novinky.cz. Na konci první pětky se umístil další zpravodajský portál Idnes.cz. Potom však přijde to nejlepší!

Na šestém místě se nenachází nikdo jiný než erotická webcam stránka BongaCams, která předstihla Facebook a Wikipedii! Platforma umožňuje dívkám z různých zemí vysílat online a komunikovat s členy prostřednictvím webové kamery.

Troufáme si tvrdit, že komunikace s krásnými dívkami je něco, co během pandemie chybí a mnohé se chtějí pouze pobavit. Pro ostatní je webová kamera příležitostí vydělat si pěkné peníze, aniž by opustili domov. Vysílat můžete koneckonců kdykoliv chcete, pouze za pomoci notebooku nebo smartfónu. Věk nad 18 let je jediným požadavkem a každý může okamžitě začít pracovat bez speciální přípravy.

Mimochodem, BongaCams je jedním z nejnavštěvovanějších webů nejen v České republice, ale i v jiných zemích a v celkovém světovém žebříčku zastává 36. místo! Jakkoli se tyto údaje na první pohled mohou zdát překvapivé, je zřejmé, že webcam si v poslední době získává stále větší popularitu a pro miliony lidí/uživatelů internetu/uživatelů se stala nedílnou součástí jejich každodenního života.

Celý seznam webových stránek je k dispozici zde https://www.alexa.com/topsites/countries/CZ