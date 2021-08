Jsou muži připraveni na skutečný vztah s dívkou pracující v průmyslu pro dospělé

Zdroj: shutterstock.com

Rozmanité erotické služby se těší popularitě po celém světě: striptýz, prodej intimních fotografií, virtuální komunikace přes online chaty, vysílání z webkamery a mnoho dalších.

Začali jsme se zajímat o to, co si moderní muži myslí o práci dívek v průmyslu pro dospělé. Pokračovali by v komunikaci s dívkou v reálném životě, kdyby se dozvěděli, že má zkušenosti s prací v průmyslu pro dospělé?

Jakmile byla otázka položena, rozhodli jsme se mezi muži provést průzkum a dozvěděli se kuriózní příběhy o jejich reakci na takové situace a o tom, jak se jejich vztahy s dívkou dále vyvíjely. Zveřejňujeme zde ty nejzajímavější odpovědi, přičemž je zachována anonymita účastníků.

Jakub, 34 let: ženatý s bývalou webcam modelkou

Pro ty, kteří to nevědí, objasníme, že webcam modelky jsou dívky, které vysílají prostřednictvím webkamery a komunikují s uživateli z různých zemí v online chatovací místnosti, přičemž si tím vydělávají slušné peníze. K vysílání jsou využívány speciální webové stránky a pro jednu z nich pracovala manželka tohoto mladého muže. Zde o tom vypráví:

„V tu dobu jsme už spolu nějakou dobu chodili a plánovali se k sobě nastěhovat. Začalo to být mezi nám vážné a mluvili jsme o různých možnostech. Jednoho dne se zmínila, že dříve pracovala jako modelka na BongaCams. No… samozřejmě nemohu říct, že jsem z toho byl nadšený. Trochu mě to vyděsilo, ale obecně to nijak neovlivnilo můj názor na ni. Tehdy prožívala těžké období, potřebovala peníze a naskytla se příležitost. Začala vydělávat slušné peníze, podařilo se jí zaplatit svůj druhý vysokoškolský titul, koupila si auto… Ani by mě nenapadlo, že si dívky mohou online vydělat tolik peněz! Teď se nám daří skvěle a jsem rád, že jsme spolu.“

Tomáš, 28 let: ve vztahu s dívkou, která si vydělává prodejem svých intimních fotek

Další zajímavý příběh vyprávěl muž ve věku 28 let. Začal chodit s dívkou a až poté zjistil, že prodává svoje erotické obrázky na internetu.

„Věděl jsem, že ráda fotí akty… To je teď v kurzu. Ale neměl jsem tušení, že ty fotky prodává komukoli. Zpočátku jsem byl rozčarovaný, že jsem o tom vůbec nevěděl, ale pak jsem si postupně uvědomoval, že se ráda cítí sexy a vydělává na tom peníze, což jí ještě víc posiluje sebevědomí. Když jsme později vše pobrali, společně jsme vybrali kvalitní foťák, aby mohla pořizovat skvělé fotky. Dá se říct, že jsme nyní dospěli do nové fáze našeho vztahu: větší intimity a vzájemného porozumění.“

Lukáš, 29 let: nevadí mu chodit s dívkou, která pracuje v průmyslu pro dospělé

Také jsme se začali zajímat o to, co si myslí kluci, kteří se do takové situace nikdy nedostali. Jak by zareagovali, kdyby zjistili, že dívka, která se jim líbí, pracuje nebo pracovala v průmyslu pro dospělé? Většina mladých mužů uvedla, že na tom nevidí nic špatného. Například Ivan naznačil, že by mu to pravděpodobně nevadilo:

„Myslím si, že pokud máš holku opravdu rád, můžeš najít kompromis téměř v jakékoli situaci – prostě musíš chtít! Nejprve bych si nejspíš zjistil, o jakou práci jde a proč si ji ta dívka zvolila. Například, pokud má ráda pozornost, které se jí díky tomu dostává, je to pochopitelné. Mnoho dívek se rádo cítí atraktivní – ze stejného důvodu si pořizují spoustu selfíček a neustále zveřejňují Stories, aby dostaly hodně lajků. Proč na tom nevydělat nějaké peníze? :) Pamatuji si, že jsem jednou dal do řeči s modelkou na BongaCams. Říkala mi, že její přítel o její práci na webkamerových stránkách ví a že už spolu chodí dlouho. Myslím, že pokud to neohrožuje vztah a partneři si věří, je možné najít řešení, se kterým budou oba spokojeni. To nejdůležitější je, aby nedocházelo k nedorozumění nebo pochybnostem. Stručně řečeno, asi by mi to nevadilo.

Soudě podle těchto příběhů a mnoha jiných můžeme říci, že moderní muži nevylučují možnost chodit s dívkou, která pracuje nebo má zkušenosti s oblastí určené pro dospělé. Mnozí navíc vidí i pozitivní stránky a otevřeně o svých názorech mluví. Většina kluků má ráda skutečnost, že je jejich dívka krásná a svůdná na to, aby zapůsobila a upoutala pozornost mnoha mužů. Kromě toho mnozí berou v úvahu to, že výhodu práce v průmyslu pro dospělé jsou dobré výdělky, což dívkám pomáhá být finančně nezávislé na klucích. Je zřejmé, že ve společnosti panuje stále méně předsudků, a spolu s rychle rostoucí poptávkou po zábavě pro dospělé se rozšiřuje také rozsah erotických služeb.