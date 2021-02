Křížem krážem Lužickými horami: nejzajímavější místa projděte o jarních prázdnin

Lužické hory najdete mezi městy Česká Kamenice a Nový Bor, lehce se ale dotýkají i Liberce. Pokrývají je převážně lesy, mezi kterými se objevují rostlinky ohrožených druhů i pár vzácných živočichů. Co v horách podniknout o jarních prázdninách?

Výšlap na Jedlovou, Klíč i Luž

Trojici známých vrchů byste během dovolené v Lužických horách vynechat neměli. Z Jedlové, se odkrývá jedinečný výhled od vrcholků Krušných hor až po Krkonoše, dechberoucí rozhled se nabízí i z výrazného osamoceného kuželovitého vrcholu Klíč. Rozhlédnete se odtud do všech stran, prohlédnete si Nový Bor, celé Lužické hory, Ralskou pahorkatinu i Ještěd. Fascinující výhled se vám naskytne i z Luže, nejvyšší z Lužických hor. Výhled odsud je směrem k Ještědu porostlý stromy, rozhled do kopcovité krajiny Lužických hor vás ale nemine. Dohlédnete také na vrchol Bezdězu, do Vrátenských hor, Řípu, Českého středohoří i na hřeben Krušných hor.

Jedinečná ledová jeskyně

V Lužických horách najdete opravdový unikát: puklinovou pseudokrasovou jeskyni. Jeskyně se nachází ve větrné straně Suchého vrchu nedaleko osady Hamr u Naděje. Led v jeskyni vydrží po celý rok: ve třicet metrů dlouhé jeskyni totiž necirkuluje vzduch dostatečně tak, aby led mohl roztát, udržuje se tu tak po celý rok stále stejná teplota. Vůbec nejkrásnější bývá ledová výzdoba jeskyně právě na jaře, kdy protékající voda z tajícího sněhu v jeskyni zamrzá a tvoří mohutné křišťálové stalaktity, stalagmity a záclonky.

Krkavčí kameny u hranice s Německem

Dvě skalní věže, nazývané Krkavčí kameny, se tyčí v těsné blízkosti hranice s Německem u přechodu z Dolní Světlé do Jonsdorfu. U jižního úpatí skalisek najdete staré zdi – ty patřily hostinci vybudovaném Adolfém Clemensem Fähnrichem z Dolní Světlé. Vrcholek skály byl kdysi zpřístupněn dřevěným schodištěm s vyhlídkou, dnes jsou výhledy z úpatí skal jen dílčí a turistům nepřístupné. Hned za hranicí se pak rozléhá Jonsdorfské skalní město v Žitavských horách, které je jednou z nejvýznamnějších geologických lokalit v Sasku. Skvělým výchozím místem bude ubytování v Mařenicích.

Sloní hřbety u Jítravy

I na českém území potkáte sloní velikány. Mohutné hřbety odpočívajících slonů připomínají svou bělostí a zaoblenými tvary takzvané Bílé nebo také Sloní skály. Osamocená skupinka pískovcových skal dosahuje výšky až dvaceti metrů. Vlivem zvětrávání vznikly v méně pevných vrstvách kamene oválné dutiny, menší jeskyňky a skalní tunely. Tři obrovské široké pukliny dělí skály do malého skalního města. Pokud se na Sloní skály chystáte, rezervujte si ubytování v Rynolticích a výlet udělejte i do malebného Kryštofova údolí v jejich bezprostřední blízkosti.

