Módně a pohodlně! Sportano uvedlo na trh - komplexní sportovní multibrand

Sháníte nové kolo? Potřebujete rychle chrániče na rugby nebo jedete k moři a chybí vám boty do vody? Všechny sportovní potřeby, doplňky i módu teď najdete v online sportovním obchodě Sportano.

Co je Sportano?

Doprava od osmi stovek zdarma, celý měsíc na bezplatné vrácení zboží nebo pohodlné způsoby platby, včetně splátkového systému? Dnes už se jedná o standard nabízený největšími online obchody na trhu.

Sportovní obchod Sportano.cz však k tomu všemu nabízí i něco navíc. Výběr těch nejlepších produktů od špičkových značek, profesionální zákaznický servis a mnoho moderních řešení ovlivňujících vysoký komfort nakupování a pohodlí zákazníků.

Internetový obchod Sportano je něco jako obří online nákupní centrum, které na jednom místě shromažďuje špičkové sportovní vybavení, oblečení a doplňky výhradně od známých a prověřených výrobců. Je to sortiment pro lidi na všech úrovních sportovní aktivity. Pro úplné začátečníky, lidi, kteří trénují rekreačně, ale i profesionální sportovce, kteří zde najdou profesionální produkty pro mnoho disciplín.

Kvalita kam se podíváš

Tým internetového obchodu Sportano se skládá z nejlepších odborníků na online obchodování. Jejich úkolem bylo vytvořit místo, které splní očekávání i těch nejnáročnějších uživatelů.

V dnešní době zákazníci potřebují rychlá řešení a přístup ke všem důležitým informacím. Služba sportovního obchodu Sportano je logicky a přehledně strukturovaná. Navzdory obrovské nabídce produktů je orientace v ní velmi snadná.

Navigace je usnadněna intuitivními nabídkami, rozdělením velkých skupin produktů do stále užších kategorií a četnými filtry. Fungují bezchybně, takže seznam článků splňujících všechny individuální požadavky lze získat během několika sekund. Webové stránky jsou od počátku připraveny na velkou zátěž a fungují plynule v kteroukoli denní i noční dobu. To je první plus.

Špičkový zákaznický servis

Druhým plusem je bezpochyby jedinečný zákaznický servis. Posláním internetového obchodu Sportano totiž není jen poskytovat přístup k výrobkům nejvyšší kvality. Její tvůrci chtějí všemožně propagovat sportovní životní styl, nakazit ostatní pozitivní energií a motivovat je ke zlepšení úrovně ve zvolené disciplíně. Proto nenechávají zákazníka při výběru nebo nákupu o samotě.

Za všech okolností pomáhají přijímat ta nejlepší možná rozhodnutí, aby každá objednávka přinesla maximální spokojenost. Na to dohlíží skupina odborníků, kteří jsou odborníci a nadšenci do mnoha sportů a téměř celý den odpovídají na dotazy. Ať už telefonicky, prostřednictvím chatu na webových stránkách, e-mailu nebo formuláře, existuje mnoho způsobů, jak se s vámi spojit, takže si stačí vybrat jeden z nich a sdělit některému ze specialistů, co chcete.

V době vysoké konkurence mezi sportovními obchody je důraz na špičkový zákaznický servis na prvním místě. Díky odbornému poradenství si můžete vybrat ty nejlepší produkty, které splní vaše očekávání, a díky efektivnímu objednávkovému systému a rychlému dodání si je téměř okamžitě vychutnat.

Široká nabídka sortimentu

Výběr sportovního vybavení včetně oblečení, obuvi a dalších doplňků je v internetovém obchodě Sportano skutečně působivý. Turistika, posilovna a fitness, jízdní kola, vodní sporty, raketové a kolektivní sporty, bojové sporty, bruslení, rekreační sporty a dokonce i rybaření.

Platforma poskytuje přístup nejen k nejpopulárnějším sportům, ale i k těm méně známým nebo těm, které u nás teprve získávají popularitu. V sekci raketových sportů je tedy tenis a squash, ale také padel a speedminton. V sekci kolektivních sportů najdete samozřejmě fotbal, basketbal nebo volejbal, ale také baseball a americký fotbal. Bojové sporty zahrnují příslušenství pro box a MMA, ale také pro karate, judo, brazilské jiu-jitsu nebo šerm. A fitness a posilovna jsou posilovací a kardio zařízení, ale také specializované produkty pro jógu nebo zařízení pro trénink břicha.

V obchodě Sportano najdou uživatelé originální produkty známých a uznávaných značek (Nike, adidas nebo Reebok), ale i těch, které se specializují na úzkou oblast sportu (Matrix, FIZAN nebo Babolat). Všechny položky pocházejí z nejnovějších kolekcí a osvědčených distribučních zdrojů.

