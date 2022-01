Pařížská elegance – jak vybrat oblečení, abyste vypadala jako hvězda?

Zdroj: Anele Nova / Shutterstock

Pojem "francouzský šarm" nevznikl jen tak mimochodem. Právě elegance v tzv. pařížském stylu hraje hlavní roli. A přitom se nejedná o žádné usilovné snažení, naopak. Nenucenost, jednoduchost a přesto určitá exkluzivita vítězí. Jak se oblékat jako pařížské ženy a dámy? Máme pro vás pár jednoduchých pravidel, se kterými to hravě zvládnete.

Nejste ten typ, který by každé ráno postával před zrcadlem a usilovně zkoušel jednotlivé kousky? Nemusíte. Pařížské outfity jsou elegantní, jednoduché i nenucené. Jak už to bývá v mnoha oblastech, méně je více. A francouzské dívky rozhodně ví, kde přidat a kde ubrat, aby v oblékání docílily dokonalé harmonie.

Jeden oslnivý kousek stačí

Tajemství jejich šatníku tkví ve výběru vhodných kousků. Výraznější kus oblečení volí jeden a ten nechají vyniknout. Všechny ostatní doplňky daný kus pouze zvýrazňují. Základním pravidlem je to nepřehánět – ani s barvami, ani se vzory, ani s velkým množstvím doplňků. Stačí zkrátka jeden prvek a zbytek outfitu pouze lehce doplnit. Jaké jsou vlastně typické znaky pařížského stylu?

klasické, elegantní a nenucené kousky určitě budou převažovat

cílem je najít vhodnou harmonii mezi sofistikovaným a uvolněným stylem

pilířem je základní oblečení s jedním výrazným prvkem

s doplňky se obvykle šetří a celkový vzhled je spíše jednoduchý a čistý

Co by měl obsahovat základní šatník?

Dámské svetry mohou být upnutější i over-size, záleží, co k nim zkombinujete. Ženskost podtrhnout knoflíky i délka do pasu, elegantní styl zase podpoří roláky či úletové šaty. A chcete-li svou pokožku hýčkat, volte svetry z pravého kašmíru.

Košile je dalším základním kouskem, který by rozhodně neměl chybět ve vašem šatníku. Univerzální barvu doplňte džínami i sukní a vzít si na sebe můžete i pohodlné sáčko v černé barvě.

Kožená bunda nebo kabát se vám budou hodit pro chladnější dny, stejně jako kardigany nebo vlněné kabáty.

Mezi populární boty patří balerínky, mokasíny, lodičky na nízkém podpatku, tenisky, sandálky či espadrilky. Na zimu pak vytáhněte kotníkové boty, kozačky či chelsea.

Decentní líčení podtrhne ženský půvab

Spousta Pařížanek se nelíčí vůbec. A pokud ano, pak se snaží svým make-upem co nejvíce přiblížit přirozenosti. Nebudeme lhát, může to dát nakonec více práce než výraznější líčení. Stojí ale za to. Pomůže vám hydratační krém či korektor na nezbytné oblasti, vrstva řasenky a tenká vrstva tvářenky nebo bronzeru. Na závěr stačí trochu balzámu na rty a můžete vyrazit.

Podobná filosofie platí i u účesu. Přirozený střih vlasů, rozpuštěné kadeře či jemně rozcuchané vlasy jsou klíčem. Mnohé dámy dávají přednost svým přirozeným barvám vlasů, a to dokonce i v případě, že začínají vykukovat první šediny.

Nebojte se zařadit prvky pánského stylu

Ačkoliv sukně a šaty jsou téměř synonymem elegance, jen u nich zůstávat nemusíte. Dámský smokingový oblek má svůj původ právě ve Francii a dodnes jsou pánské střihy u dam velmi oblíbené. Opět je ale důležitý balanc. Máte-li více mužský outfit, pak zakomponujte ženské detaily. Formální kalhoty od obleku tak můžete doplnit hedvábnými halenkami, oversize košili dámskými džínami s vysokým pasem. Na závěr váš oblíbený parfém. A voilá!

Kromě obecnějších pravidel je klíčové ctít i vaši osobnost. Nebojte se vybírat kousky, které podtrhují váš charakter. Svou individualitu můžete podpořit klidně pomocí detailů. Vždy noste to, co je vám pohodlné. Nejistota z toho, co máte zrovna na sobě, tak nebude mít šanci.