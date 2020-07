Remoska není retro!

Znaly ji už naše babičky a my si zase určitě pamatujete na skvělé babiččino pečené kuře, výtečné kynuté buchty a další dobroty, které v ní naši předci připravovali. Na čas vyšla z módy a dneska se k ní zase začínáme vracet. Už víte, o čem je řeč? No jasně, o remosce!

Remoska vás nezklame

Malý český zázrak s názvem Remoska se neztratí v žádné kuchyni. Uvaříte s ní doma, na chatě, i pod stanem. Jak by řekli mnozí, kdo ji mají: „Remoska není další krám na kuchyňské lince, ale naprostá nezbytnost.“

Víte, že v Remosce můžete dokonce upéct pravý domácí chleba?

Co ta Remoska vlastně je zač a jak vypadá?

Remoska neboli pečící pánev je snadno přenosná malá elektrická trouba, která má svůj původ v Čechách a vychovala už tři generace kuchařů. Za jejím vynálezem stojí Oldřich Homuta.

Víte, že původní remosky se od roku 1957 vyráběly ve výrobním provozu v Kostelci nad Černými Lesy?

Základní otázka zní: „Remoska nebo trouba?“

Vynález, který má za sebou už víc než 60 let zkušeností zase přichází do módy. Zásadní otázkou, kterou si položí každý, kdo o ní uvažuje se točí kolem toho, zda je lepší trouba nebo Remoska. No, co do velikosti určitě vyhrává trouba, i Remoska má ale svá plus.

Snadno se udržuje. Na stěny se nic nepřichytí a stačí ji vytřít ubrouskem. Čištění vám zabere sotva pár vteřin. Čištění trouby už je jiné kafe. Drhnete ji, potíte se u toho, ale stejně ji pořádně nevyčistíte.

Na stěny se nic nepřichytí a stačí ji vytřít ubrouskem. Čištění vám zabere sotva pár vteřin. Čištění trouby už je jiné kafe. Drhnete ji, potíte se u toho, ale stejně ji pořádně nevyčistíte. Úspora energie. Nejen elektrické, ale i vaší. Potraviny vložíte do pečící pánve, jednoduše ji nastavíte a vy si mezitím můžete třeba vypít kafíčko. Nikam nepřenášíte pekáče, neotvíráte troubu, která vám mezitím stihne vychladnout. A co se té elektrické energie týče, Remoska má příkon 400-500 W, což je několikanásobně míň než trouba.

Nejen elektrické, ale i vaší. Potraviny vložíte do pečící pánve, jednoduše ji nastavíte a vy si mezitím můžete třeba vypít kafíčko. Nikam nepřenášíte pekáče, neotvíráte troubu, která vám mezitím stihne vychladnout. A co se té elektrické energie týče, Remoska má příkon 400-500 W, což je několikanásobně míň než trouba. Vysoká odolnost. Někteří z nás jistě mají doma Remosku po babičce, která slouží bezvadně dál. Poctivě vyrobené kousky totiž zvládnou hodně.

Někteří z nás jistě mají doma Remosku po babičce, která slouží bezvadně dál. Poctivě vyrobené kousky totiž zvládnou hodně. Přenositelnost. Troubu si s sebou na chatu, do karavanu, pod stan nevezmete. Remosku ano! Některá se dá napájet dokonce i z autobaterie. Dopřejte si domácí pečené kuře i na cestách.

Troubu si s sebou na chatu, do karavanu, pod stan nevezmete. Remosku ano! Některá se dá napájet dokonce i z autobaterie. Dopřejte si domácí pečené kuře i na cestách. Univerzálnost. Můžete v ní péct, vařit, smažit, dusit, dokonce i grilovat.

Můžete v ní péct, vařit, smažit, dusit, dokonce i grilovat. Jídla připravená v Remosce jsou zdravější. Nebudou vysušená a uchovají si skvělou chuť i aroma.

Nebudou vysušená a uchovají si skvělou chuť i aroma. Rovnoměrný výkon. Ne každá trouba peče rovnoměrně. Většinou časem přijdete na to, že některá část trouby peče víc a jiná zase míň. S Remoskou to řešit nebudete. Ta totiž peče rovnoměrně.

Víte, že Remoska se skládá z odnímatelného víka, ve kterém je zabudovaná topná spirála, pánve (hrnce) a stojánku?

Jak si vybrat tu pravou Remosku?

Na trhu je víc tipů tohoto kuchyňského spotřebiče. Remoska® Classic, Remoska® Prima a Remoska® Tria. Jak si vybrat tu pravou?