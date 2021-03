Seznamka nebo oslovení v baru?

Pokud se vám nedaří s nikým seznámit, bývá problém především v nedostatku iniciativy. Základem je vyvinout snahu a oslovit potenciálního přítele či přítelkyni. Můžete zvolit buďto klasický způsob a vyrazit do baru, nebo dát šanci seznamkám. Pojďte zjistit, jaká z variant pro vás bude lepší.

Používání seznamek

Seznamky jsou moderním a praktickým nástrojem, s jehož pomocí můžete oslovit jiné lidi, kteří taktéž hledají partnera. Na rozdíl od situace, kdy vyrazíte do baru, máte jistotu, že jsou zde všichni kvůli stejnému účelu. Nebude tudíž docházet k nepříjemnému odmítnutí z důvodu, že druhá strana vůbec nemá o žádný vztah zájem. Seznamky jsou dobrou volbou především pro nesmělé jedince, kteří mají problém oslovit cizího člověka. Přes mobilní telefon nebo počítač nejprve v klidu jeden druhého poznáte. Pokud si padnete do oka a budete si rozumět, můžete se domluvit na osobním setkání.

Nutné je počítat s tím, že do vytvoření profilu na seznamce musíte investovat nějaký čas. Vyplnění údajů je nezbytné, aby druhá osoba věděla, s kým si píše. Konkrétní informace výrazně zvyšují šanci, že vám někdo napíše či že vám na váš vzkaz odpoví. Údaje vyplňujte pravdivě. Také byste nechtěli, aby se v případě budoucího setkání objevil někdo úplně jiný, než koho jste čekali. Falešné identity jsou bohužel jednou z nástrah a nepříjemností těchto služeb. Pro mnohé uživatele však klady převáží i toto riziko. Na internetu seženete některé seznamky zdarma, jiné jsou naopak placené.

Klasický styl seznamování

Největší výhodou seznamování na živo je, že nikdo nemůže podvádět s hezky vypadající či dokonce úplně cizí profilovou fotkou. Na první pohled vidíte, s kým máte tu čest, a nestane se vám, že by na další rande přišel někdo úplně jiný. Kvůli prvnímu dojmu je však důležité zapůsobit co nejlépe. Ať už budete mít sraz na jakémkoliv místě, snažte se vypadat dobře. Sami si jistě dokážete představit ten rozdíl, když někdo přijde v otrhaných věcech pro doma, nebo když první věc, kterou uvidíte, je Tommy Hilfiger bunda a upravený vzhled. Dámy by neměly zapomínat na líčení.

Pokud zvolíte strategii seznamování z očí do očí, počítejte s tím, že je nutné mít určitou odvahu k tomu, abyste neznámého člověka oslovili. Dobrou zprávou ale je, že tato dovednost se dá poměrně snadno naučit. Základem je trénink. Za zkoušku nic nedáte, zvláště v případě, když dotyčného již nikdy neuvidíte. Měli byste však počítat s tím, že tato strategie nemusí vyjít na první pokus. Ne každý se vydal do baru či jinam do společnosti za účelem seznamování. Nicméně právě na takových místech máte největší šanci.

Pár rad v případě úspěšného rande

Ať už se po delší době domluvíte se svou známostí ze seznamky na první schůzku, nebo zabodujete přímo na místě, bude se muset snažit celou událost nepokazit. Spolehlivou cestou k rozproudění konverzace i ukázání opravdového zájmu je dobré a kvalitní pití, jako například Prosecco. Snažte se o sobě informovat pravdivě a zároveň se zbytečně nevychloubejte nebo naopak neponižujte. Také byste měli dát prostor tomu druhému, abyste se o něm dozvěděli více a aby mluvily obě strany přibližně stejně dlouho. Zkuste při konverzaci také najít společné zájmy, o kterých se můžete spolu bavit.

Co si naopak počít při neúspěchu

Samozřejmě se může stát, že se vám nezadaří. Základem je se nevzdávat a hledat dál. Pokud vám bude ihned při psaní na seznamce někdo nepříjemný, nelámejte to přes koleno a raději se slušně rozlučte. To samé platí v případě kontaktu z očí do očí. Raději si počkejte na toho, s kým si budete doopravdy rozumět a kdo vás bude přitahovat, než abyste začali novou známost jen proto, že hledáte vztah. Nedaří-li se vám dlouho seznámit naživo, můžete si zkusit rozšířit možnosti v on-line prostředí. To samé platí naopak. To, že máte již někde vytvořený svůj profil, se nijak nevylučuje s aktivním oslovováním potencionálních partnerů v baru či na jiných místech.

