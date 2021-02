Slevové kupony a odměny za nákupy na jedno kliknutí

Se zavřením kamenných prodejen se nákupy přesunuly na internet. Vyplatí se proto vědět, že šetřit při nakupování online je skutečně jednoduché: Pomůže vám portál Tipli.cz. Vyhledá za vás slevové kódy a za uskutečněné nákupy vás přímo odmění

Za nákupy dostanete peníze zpět

Nic pokoutného v tom nehledejte, odměny za nákupy jsou možné díky spolupráci portálu Tipli.cz s obchody. Za to, že Tipli přivede obchodu zákazníka, dostane provizi. O tu se pak se zákazníkem podělí a vlastně mu vrátí část toho, co utratil. Většinou to není fixní částka, ale určitá procenta. Abyste takovou odměnu mohli získat i vy, stačí se na Tipli bezplatně zaregistrovat na Tipli a nákupy začínat proklikem právě z tohoto webu.

Nebo si stáhněte doplněk pro webový prohlížeč, který bude dostupnost odměn za nákupy a případných slevových kódů hlídat za vás. Výhodou je, že odměnu za nákup dostanete, i když e-shop nemá žádnou slevovou akci. A fungují dokonce i na nákupy z AliExpress.

Slevové kódy na elektroniku i oblečení.

Také jste se už někdy pokoušeli najít platný slevový kód pro svůj oblíbený e-shop, ale uvázli jste jen v síti podivných webů? Spravte si náladu a mrkněte opět na Tipli. Kromě cashbacku na Tipli totiž najdete také dostupné akční kupony a slevové kódy. Je-li nějaká sleva k dispozici, nepochybně ji najdete právě na Tipli. Výhodně tak nakoupíte nejen oblíbenou elektroniku, ale také sezónní nebo sportovní oblečení.

Jedním z nejlepších obchodů s všestrannou módou je About You. Jeho hlavní předností je široká nabídka, doprava vždy zdarma a možnost vrátit zboží během 100 dní. Najdete zde vše od sportovního oblečení, přes společenské oděvy, až po spodní prádlo a doplňky.

A až zase otevřou hotely…

najdete nejlevnější ubytování na webu Booking.com. Provozovatelům horských středisek ani hoteliérům současná situace příliš nepřeje, zákazníci by na ní ale mohli vydělat. Až bude možné opět otevřít hotely a penziony, budou se pravděpodobně jejich provozovatelé snažit přilákat klienty nízkými cenami. Vyznat se mezi takovými nabídkami vám pak pomůže Booking. Všechny přehledně srovná a vyfiltruje vám jen ty, které jsou pro vás skutečně zajímavé. Díky penězům zpět od Tipli navíc ušetříte dvojnásobně.