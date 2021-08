Tip na sexy čtení: Zakázané ovoce nikdy nechutnalo tak dobře!

Zdroj: Grada

Přitažlivý Tristan se pokusil převzít její firmu a Claire ho za to bytostně nenávidí. Jenže ji také neuvěřitelně přitahuje… a odříkané ovoce chutná nejlépe. T. L. Swanová rozehrává žhavou a provokativní romanci Na druhý pokus.

Tristana Milese jsem poznala na jednání, při němž se snažil převzít mediální společnost – moje dědictví po zesnulém manželovi. Tristan je bohatý, mocný – a taky arogantní a naprosto nesnesitelný. Nenávidím ho každou buňkou svého těla! Tak proč je, ksakru, tak neuvěřitelně přitažlivý?! Jen tři dny po zmíněném mítinku mi nečekaně zavolal – a pozval mě na rande! Samozřejmě bych radši umřela, než bych se sešla s chlápkem, jako je on. Ačkoliv musím uznat, že mi to docela polechtalo ego. Hlavně ten moment, kdy jsem ho odmítla!

Je přitažlivý a bohatý a je to její smrtelný nepřítel

Jenže teď, o šest měsíců později, jsem se vypravila na konferenci do Francie, a co čert nechtěl – jedním z přednášejících je on. Příšerný, odporný, samolibý Tristan Miles! Až na to, že zatím není ani příšerný, ani odporný ani samolibý. Naopak, je překvapivě okouzlující a vtipný, a když se na mě podívá, navzdory svému přesvědčení se celá chvěju… Já se jím ale nedám uchvátit. Je to jenom sukničkář v nažehleném obleku. A já jsem zas jen vdova se třemi neukázněnými kluky na krku… Bože, ať už ta konference skončí! Každý totiž ví, že Tristan Miles vždycky dostane, po čem zatouží – a právě teď zatoužil zrovna po mně!

Knihu Na druhý pokus zakoupíte v předprodeji právě teď!

„Tuhle knihu jsem si zamilovala. T.L. Swanová mě svezla na pěkně náročné emocionální horské dráze. Donutila mě popotahovat a cítit všechen zmar světa – a pak mě rozesmála, až mě bolela bránice.“

– uživatelská recenze, Amazon

Zdroj: Grada

Ukázka

Udělá si na židli pohodlí a oči mu zasvítí rošťáctvím. „Nedokážu na tebe přestat myslet. “

„Tristane, “ oslovím ho a nakloním se k němu blíž.

Napodobí mě a taky se trochu předkloní. „Ano, Claire? “

„Když se budeš chovat slušně, možná dostaneš, po čem toužíš. “

Smyslně se pousměje. „Anebo si to vezmu tak jako tak.“

Vzduch mezi námi jiskří napětím. Naše pohledy zůstávají pevně spojené a mně se něco zatřepotá v žaludku.

Myslím, že jeho poslední věta o něm říká vše.

O tom, kdo tu má hlavní slovo, si můžu si nalhávat, co chci.

Oba víme, že já to nejsem.

