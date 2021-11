Tyto kabelky budou módní v letošní sezóně – nejnovější trendy

Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

V zimní sezóně jsou neodmyslitelnou součástí našeho outfitu i dámské kabelky. Že nevíte, jaké budou trendy v letošním roce? Nevadí. Podívali jsme se za vás na přehlídková mola známých světových návrhářů a máme pro vás nejnovější tipy. Na následujících řádcích se tak dočtete, jaké barvy, materiály, vzory i motivy budou letos v kurzu. Inspirujte se s námi!

Podle čeho si vybrat dámskou kabelku?

Dámskou kabelku můžeme vybírat na základě různých parametrů. Nejdříve je třeba si ujasnit, jakou velikost kabelky preferujeme. V letošní sezóně jsou v kurzu zejména XXL kabelky. Ty mají tu výhodu, že do nich vleze vše potřebné. Hodí se zejména na každodenní nošení či na pracovní schůzku. Na oslavy, promoce či svatbu pak můžeme zvolit elegantní midi psaníčko, které vkusně podtrhne celkový outfit. Dámskou kabelku pak tedy vybíráme i podle toho, na jakou příležitost ji budeme nosit. Na sváteční příležitosti, popř. k elegantnímu business outfitu, bude dobré zvolit koženou kabelku. Sportovněji laděnému outfitu bude slušet látková kabelka s potiskem. Zvolíme-li si kožený model kabelky, bude potřeba k němu dokoupit i vhodné pečující prostředky. Základem naší výbavy by tak měla být kvalitní impregnace, ochranný krém v neutrální barvě a v neposlední řadě také čistící pěna či gel. Impregnace ochrání naši kabelku před nečekanou dešťovou či sněhovou přeháňkou, ochranný krém pak chrání naši kabelku před nevzhlednými oděrkami.

Myslete i na to, že kožená kabelka v žádném případě nepatří do pračky. Na skvrny tak použijte šetrnou čistící pěnu či gel. Kožená kabelka se vám za to odvděčí a bude vám sloužit i celou řadu let. Kabelku pak můžeme vybírat i podle typu postavy a popruhu. Vysokým dívkám se doporučuje kabelka na delším popruhu. Nejste-li příliš vysoké, zvolte raději kabelku s menším popruhem. Stačí si jen vybrat!

V jakých barvách, vzorech a motivech vybírat zimní kabelku?

Zimní sezóna hlásí návrat přírodních a pastelových barev. In tak budete s kabelkou v kanárkově žluté, pistáciové či krémové barvě. Jestli-že preferujete kabelku se zdobením, můžete zvolit kabelku s nejrůznějšími trendy cvočky, řetízky či kamínky. Tyto detaily pak můžete vkusně sladit i s vašimi ostatními doplňky, jako je obuv, řemínek od hodinek, čelenka, šála nebo čepice. Jestli-že jste příznivkyní extravagantních modelů, můžete v letošní sezóně sáhnout i po kabelce ve zvířecích motivech. Velmi elegantně působí např. i krokodýlí kabelka, kterou můžete snadno sladit s krokodýlím páskem a obuví s krokodýlí strukturou. V tomto neotřelém outfitu budete dokonalé!

Jak kombinovat naši kabelku se zbytkem našeho outfitu?

A jaké oblečení si k dámské kabelce vybrat? Malým kabelkám sluší minisukně a šaty v kratších délkách. K džínům a kalhotám pak můžete zvolit rozměrnější kabelku a doplnit je např. i mladistvými sneakersy.

Vždy však myslete na to, že je dobré řídit se pravidlem, které říká, že méně znamená mnohdy více. V duchu tohoto hesla pak můžete ladit jednobarevnou kabelku s oblečením se vzory a motivy. Naopak výraznější kabelky se zdobením pak raději slaďte s decentními oděvy v jednobarevném provedení. I extravagantní model může být vkusný, jen je třeba vědět jak na to.