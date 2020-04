Těžký život Adiny Madlové: Přežila potraty, manžela homosexuála i útěk z Malty

Ben byl pro Adinu opravovou životní láskou i při jeho odlišné orientaci. Velmi se milovali a jejich lásku rozdělila až Benova smrt po 37. letech manželství! Prožili spolu krásné léta, během nichž se jednou pokusila Mandlová o návrat do Čech, kde se chtěla vrátit k hraní, jenže její nezkušenost na divadelní scéně se projevila a ona roli nedostala.

Po tomto zklamání se chvilku zdržovala s Benem v Anglii, kde pracovala v jeho obchodě. Obchod na stará kolena prodali, a odešli bydlet na Maltu, kde žili spokojeně mnoho let, než se tam změnil politický režim a oni byli znovu nuceni hledat si místo k žití. Tentokrát to byla Kanada, Adina tady ale nebyla šťastná.

V Kanadě vydržela Mandlová do smrti Bena, v roce 1990. Stará a nemocná se rozhodla, že se vrátí do své rodné země, České republiky, kde také nakonec zemřela, pouze o rok později. Měl se o ní natáčet dokument, který nemohl vzniknout, jelikož Adina opustila svět pouze den před prvním natáčením. Nechtěla obřad, nepřála si si být pohřbená do rodinné hrobky a tak nakonec byla rozprášena na loučku vedle Pražského krematoria. Dožila se krásných 81 let.