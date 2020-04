Otřesná na pohled, kopírují ji děti: Pytloidní Billie Eilish a její módní styl

Momentálně nejpopulárnější zpěvačka světa Billie Eilish vládne krom zpěvu i ve stylu oblékání. Jedinečný dojem, který svou vizáží působí, se nepodřizuje dnešním trendům a zpěvačka hitu Bad Guy propaguje vlastní styl. Proč se obléká, jako by do oblečení měla teprve dorůst?

Billie Eilish dobře ví, co dělá. Na začátku své kariéry nosila více holčičí oblečení, sukně, krátké šaty a trička nad pupík ale nikdy nenašly místo v jejím šatníku. Během několika měsíců se rozhodla nepodřizovat módě, která tkví právě v odhalování nejrůznějších částí těla, a vymyslela vlastní styl, za který ji jedni chválí, druzí kritizují, třetí si ho ani nevšimli, protože si své fanoušky (i kritiky) vychovala, aby ji nesoudili podle toho, co má na sobě, ale v sobě.



A právě to je hlavní důvod, proč nosí kraťasy pro basketbalisty, trička pro muže s mírami XXXL a někdy i bundy, do kterých by se vešla dvakrát - nechce být dalším sexuálním objektem. ,,Nechci být objektivizována. Proto nosím pytlovité oblečení. Nikdo si pak nemůže udělat názor na to, jak vypadám pod ním. Nikdo nemůže říct ta je ale tlustá, ta je vyhublá, má plochý zadek, má tlustou pr**l, nemůžou říct nic, protože nic nevědí."



Osobitý styl zpěvačky balady When The Party's Over získává na popularitě především u mladých fanynek. Na pražském koncertě v O2 aréně jsme mohli vidět stovky holčiček, na kterých oblečení jen viselo, ale nikdo je za to nekritizoval a nedivil se jim, protože byli mezi svými. V galerii si můžete prohlédnout některé kousky nejzbožňovanější holky na světě.