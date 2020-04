Nejrychlejší závodnice světa Eliška Junková ukončila kariéru kvůli tragédii

Svého času byla opravdu nejrychlejší ženou na světě. V rámci soutěže Gran Prix bez problémů odrovnala mužské soupeře. K nebezpečné vášni přitom Elišku Junkovou přivedl manžel Čeněk, jehož nejprve byla spolujezdkyní. Čeňkovi se však tento koníček stal osudným.

Nejrychlejší žena světa. Tak se přezdívalo Elišce Junkové, která rozhodně nebyla křehkou dívkou. Milovala auta a zvuk motoru. Závodila ve vozech značky Bugatti. Nejprve jako spolujezdkyně svého manžela Čeňka Junka. Posléze i sama. Začněme ale pěkně od začátku. Vlastním jménem Alžběta Pospíšilová se narodila do rodiny zámečnického mistra. Jediné, po čem odmala toužila, bylo cestovat a poznávat svět.

V pouhých šestnácti letech začala pracovat jako korespondentka v pobočce Pražské úvěrní banky, kde byl šéfem její budoucí manžel. Ona o něj však nejprve zájem vůbec neměla. Junek si však nedal říct a dál se krásnou a velmi mladou Bětku snažil svést. Ta zatím vesele cestovala po světě a Čeněk vždy ochotně přicestoval za ní.

K závodění ji přivedl manžel

Jedním z měst, kde se setkali, byla Paříž. Psal se rok 1921. Alžběta studovala v Ženevě a Junek pracoval na proměně v úspěšného bankéře. V knize Má vzpomínka je bugatti se můžete dozvědět, jak se tam hádali na Champ Ellysées, které auto je nejlepší. Nakonec se shodli, že auto číslo jedna je pro ně Bugatti 13. Hádek měli ještě mnoho.

Alžběta Pospíšilová, později Junková, se do něj konečně zamilovala. Z Alžběty se stala Eliškou, protože to bylo kratší. Jejich láska jen sílila společným koníčkem a vášní. 7. září 1924 Elišku i sebe manžel přihlásil do závodu Lochotím – Třemošná. On jel Bugatti 35, ona třicítkou. Světě, div se, oba ve svých kategoriích vyhráli. Obdobně tomu bylo na závodě Zbraslav – Jíloviště.

Od jeho smrti už nikdy nezávodila

Roku 1926 na Zbraslavi Eliška usedla, stejně jako její manžel, do Bugatti 35. Následně se stalo něco, co nikdo nečekal. Eliška se stala absolutním vítězem a porazila i svého muže. Hned se ji snažily přivlastnit feministky, ale ona nechtěla. „Nechtěla jsem být mužatkou, nebylo mi nic odpornějšího, než takové pomyšlení. Neodbytně za mnou chodily statné a podmračené amazonky a chtěly si ze mě udělat svoji Vlastu, musela jsem vynaložit veškeré úsilí, abych se od nich distancovala,“ vzpomínala v knize.

Junková se postupně stala celebritou. V rámci Gran Prix se jako jediná žena dokázala vyrovnat mužským jezdcům soutěže. V roce 1928 vyhrála páté místo v závodě Targa Florio. Její kariéra spočívala téměř v jednom vítězství za druhým. V téže roce kariéru ukončuje kvůli smrti jejího manžela. Při závodech dostal smyk a zemřel. Eliška se za volant od té doby už nikdy neposadila. Dále se však věnovala práci alespoň v rámci organizace závodů.