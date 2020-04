Herci seriálu Krok za krokem dnes: J.T. je tlusťoch! Z Codyho se stalo monstrum!

Jeden z prvních rodinných komediálních seriálů, co po revoluci dorazil do tehdejšího Československa, si získal srdce mnoha diváků. Letos je to 20 let, co se Krok za krokem přestal natáčet. Většina jeho hvězd zmizela z očí veřejnosti, proto se u představitelů dětské části téhle oblíbené famílie celé roky dokola objevují pořád stejné staré fotografie, což nikomu neukáže, jak dnes vlastně doopravdy vypadají členové rodiny, která byla pro mnoho diváků součástí života. Šíp pro vás vypátral opravdovou aktuální podobu všech důležitých postav Kroku za krokem. Tentokrát neuvidíte, jak vypadali před deseti lety, jak bývá u podobných článků zvykem, nejstarší fotky, co jsme našli, jsou z loňského roku. A budete se hodně divit, jak teď vlastně všichni vypadají!