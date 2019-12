Konec legendy: Jágra pořádně zlobí tělo. S věkem se pere zuby nehty

O Jaromíra Jágra se momentálně strachují všichni fanoušci. Konec hokejové legendy si neumí nikdo představit. Jednoho dne se ale stane, že šedesát osmička na led prostě nenastoupí. Jágr věří v to, že věk je jenom číslo, ale stárnutí se prostě zastavit nedá.

Jaromíru Jágrovi táhne na padesát. I přes svůj vysoký věk pravidelně nastupuje v extraligové sezóně. Lístky na kladenské Rytíře si lidé kupují zejména kvůli němu. Před pár dny měli jeho fandové strach, aby ho vůbec zahlédli.

„Info pro moje fanoušky – včera v zápase proti Zlínu jsem se ke konci zápasu zranil, dnes jsem trénink s týmem vynechal, a jestli nastoupím k zítřejšímu zápasu, se rozhodnu těsně před utkáním,“ informoval veřejnost na svém Instagramu. Naštěstí pro ostatní nakonec opravdu nastoupil. „Tělo mě začíná zlobit,“ přiznal Jágr.

Jarda jde do sebe, ale stáří prostě nezastavíš

Jágr už začíná o svém věku pozvolna přemýšlet. Ví, že být v perfektní kondici není samozřejmost, a tak na sobě musí makat. Extraligový hokejista byl ale vždycky cílevědomý a nebál se za to vzít. Slovo lenost snad vůbec nezná. „Když chceš něco dokázat, musíš si projít tou nejtěžší cestou,“ řekl pro iDnes.cz hokejista.

Všichni si mysleli, že vztah s Kopřivovou je harmonický

V práci se mu sice pořád daří, ale v soukromí mu štěstí nepřeje. Na pevné pouto to vypadalo s Veronikou Kopřivovou a ejhle…nevyšlo to. Oba to oficiálně potvrdili v červnu letošního roku. Vrabci na střeše si ale cvrlikají, že už spolu nebyli celý předchozí rok.



Byla to láska jako trám

Proč si ale hráli na pár, zůstává záhadou. Kopřivová posléze přiznala nového přítele Mirka Dubovického, který nyní přeochotně pózuje v oblečení Veroničiny značky. Během tvrdé práce spolu model a podnikatelka zvládnou jezdit po nejrůznějších zemích a objevovat krásu světa.

Jaromír Jágr je zatím sám. Tedy alespoň to tak vypadá. Kromě období s Kopřivovou nikdy s jinou přítelkyní veřejně nevystupoval a na sociální sítích se prezentoval výhradně jako sportovec. V současné době je tomu tak opět a fanoušci už mu zase nevyčítají nic.