Klára Medková a její křivky: Odchod z modelingu jako recept na věčnou krásu?

Klára Medková před lety zazářila v Miss a následně se několik let úspěšně živila jako modelka. Pak se ale zamilovala do fotbalisty Radka Kováče a usadila se. Jak se má dnes a co se za roky změnilo?

Klára Medková byla kdysi velice žádanou modelkou, dnes je jí 36, ale přehlídkovým molům už dala vale, ačkoliv se sem tam nechá zlákat na prestižní akce. Příležitost si zavzpomínat na minulé časy měla zrovna před dvěma týdny se Medková po dlouhé době objevila na přehlídce. Po svém boku měla například Vlaďku Erbovou a další stálice ze světa modelek. Klára ale přiznává, že ji svět modelingu už dávno nezajímá a prioritou je pro ní péče o děti. "Já ani nemám čas, vozím děti na kroužky, vrátit se na mola mě fakt neláká, beru pouze prestižní akce," tvrdí modelka. Krásné silikony a vypracované tělo tak už několik let obdivuje pouze její manžel Kováč, který je evidentně po boku své ženy velmi spokojený. Od začátku své kariéry ušla Medková kus cesty a také se zúčastnila mnoha módních akcí, kde byla hlavní hvězdou. Pojďte si s námi připomenout úplné začátky téhle krásky a pokochat se nejnovějšími snímky. Jak se změnila? Podepsal se na ní zub času? Za nás Klára vypadá báječně a jako maminka dvou dětí má neskutečně vypracované tělo, posuďte sami v naší galerii. Najdete tam fotky Medkové od roku 2003, kdy vyhrála korunku krásy, až do součastnosti!