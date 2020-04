Proč máme pocit, že nás během pandemie spasí toaleťák? VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKŮ

Respektovat je také potřeba vládou stanovenou karanténu. „Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest,“ píše se na stránkách vláda.cz.

Panika není na místě. Obezřetnost však ano. Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.