Ráj, který Michael Jackson měnil dětem v peklo: Jak vypadal jeho ranč Neverland?

Ranč Neverland. Místo, o kterém v devadesátých letech snily všechy děti, které se do posledního třásly, že se tam jednou podívají. Místo, z jehož představy se díky nejhorším možným vzpomínkám dodnes třesou někteří jeho hosté, kterým bylo v době návštěvy Neverlandu pod deset let. Atrakce, kouzelná atmosféra a splněné sny. Ale také noční můry, znásilnění, zničený život… To vše je místo, které miloval Michael Jackson. Náhledněte do míst, do kterých už by se žádné dítě podívat nechtělo (a nejspíš ani nesmělo).