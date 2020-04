Disney přetočí film Sám doma: Kdo bude nový Kevin?

Informační technologie - WANTED: C/C++ junior nebo senior vývojář :WANTED 30 000 Kč

Jsi absolvent IT oboru nebo již máš nějaké zkušenosti a zajímáš se o rozmanitou náplň práce? Chceš pracovat s novými technologiemi a profesně se rozvíjet? Máš alespoň školní základy v C nebo C++ a nebo máš již praxi? Chceš se podílet na zajímavých projektech a rozvíjet své vývojářské dovednosti? Zajímáš se i o HW? Hledáme parťáka, který chce pracovat ve skvělém kolektivu stejně naladěných lidí ve firmě s řadou unikátních nápadů a mnoha patenty. Náplň práce: Analýza, správa, vývoj, modelování, návrh, testování softwaru/firmwaru. Tvorba dokumentace, postupů a protokolů. Návrh změn a vylepšení.