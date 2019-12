Partnerky Oldřicha Kaisera: Opravdovou lásku našel až ve stáří!

Klára Medková a její křivky: Odchod z modelingu jako recept na věčnou krásu?

Klára Medková před lety zazářila v Miss a následně se několik let úspěšně živila jako modelka. Pak se ale zamilovala do fotbalisty Radka Kováče a usadila se. Jak se má dnes a co se za roky změnilo?