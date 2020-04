Radovan Krejčíř: Z krále zločinu zničeným vězněm bez naděje. Chce zpět a nemůže!

Po úspěšném odletu z Čech pomocí falešného pasu se Radovan Krejčír s manželkou ukryl na Seychelách, kde se mu nějaký čas velmi dobře dařilo. Stejný rok dokonce vydal o sobě knihu. Po pár měsících ale uprchlíka objevil Interpol a hledaný zločinec musel řešit, kam s rodinou dál.

Vydal se do Jihoafrické republiky, kde se ale opět věnoval další kriminální činnosti! Ani styky se synem prezidenta ho nakonec nezachránili, aby byl zdejšími úřady odsouzen hned za několik zločinů.

Zprvu si ho policie všimla kvůli obrovským daňovým únikům, následně byl ještě obviněn z držení drog a pokusu o vraždu. Dle jihoafrickým médií je podnikatel spojován s dvanácti vraždami! Za své činy nakonec dostal 35 let vězení, což samozřejmě Krejčíř těžce snáší. Vyjádřil dokonce obavy o svůj život a žádal o přeložení do jiné věznice, což mu soud neumožnil. O to větší je akutálně touha kriminálníka vrátit se domů, kde by vyvázl prakticky bez trestu!