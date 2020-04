Kde je jí konec? Kačenka z filmu S tebou mě baví svět žije v sektě

Kdo by si nepamatoval film S tebou mě baví svět. Parta dětí s tatínky odjedou do zasněžených hor, kde zažívají nekonečná dobrodružství. Mezi dětské hvězdy patřila i Marta Buchtíková, která si zahrála Kačenku. Dnes jako by se po ní slehla zem. Svůj život totiž zasvětila sektě.

„Vím o tom. Říkaly mi to děti, že žije ve Francii a má svůj svět. Setkávám se s dětskými představiteli z filmu pravidelně, ale Kačenka v posledních letech na srazy vůbec nechodí. Ani nevím, kam jí napsat. Vypátrat, kde žije, by bylo velmi složité,“ svěřila se deníku Aha Jana Šulcová, jenž ztvárnila ve filmu jednu z maminek.