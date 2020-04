Po roli Jima Morrisona v The Doors musel Val Kilmer docházet na terapie

Co všechno udělají herci pro to, aby svou roli zahráli realisticky? Slavný hollywoodský velikán Val Kilmer se do své role Jima Morrisona v biografickém filmu The Doors pohroužil natolik, že po dotočení musel docházet na terapie.

Stačí si vzpomenout na to, jak dopadl Heath Ledger. Představitel Jokera v Nolanově trilogii o Batmanovi se distancoval od světa, aby pochopil temnotu a šílenost své postavy. Spánková deprivace a fyzická a psychická zátěž v něm vyvolala závislost na lécích a smrtelná kombinace antidepresiv a prášků na spaní ho připravila o život.



Val Kilmer naštěstí neskončil podobně a po náročném natáčení biografického filmu legendární rockové skupiny podstoupil terapie, aby se navždy oprostil od role, která ho ničila.

The Doors patřila na přelomu 60. a 70. let ke špici americké rockové scény. Čtyrčlenná parta vedena zpěvákem Jimem Morrisonem složila hity jako Light My Fire, Love Me Two Times nebo L.A. Lady. Po úmrtí Morrisona v roce 1971 se skupina rozhodla pokračovat v hudbě a vydala další tři alba, než se definitivně rozpadla.



Val Kilmer se do role Jima Morrisona pořádně obul. Než šel na konkurz, utratil tisíce dolarů za speciální videonahrávku, v níž se režiséra snažil přesvědčit, že on je na hlavní roli ten pravý. Režiséru Olivieru Stoneovi se nepozdával, manažer skupiny Paul Rothchild byl ale z Kilmera unesen.

I po natáčení šílel jako Morrison

A tak se Kilmer stal představitelem legendárního zpěváka. Herec trávil desítky hodin posloucháním písní skupiny The Doors, vybral si 50 nejlepších skladeb, ty se naučil a v každé se snažil analyzovat Morrisonův osobitý přístup, aby postavu pochopil do sebemenšího detailu.



Během produkce se Kilmer plně pohroužil do své role a celý jeden rok žil jako Morrison - oblékal se stejně, poslouchal stejnou hudbu, dokonce napodoboval styl chůze a chování o samotě a mezi lidmi. Kilmer strávil stovky hodin vyslýcháním manažera ikonické kapely a konzultanta filmu. Nakonec o Morrisonovi věděl víc, než kdokoliv ze štábu. Všechny své kolegy donutil, aby ho oslovovali jako Jima. Samotní členové skupiny The Doors údajně nemohli rozpoznat Kilmerův hlas od Morrisonova, když herec zazpíval jejich písně.

Jeho posedlost Morrisonem ho neopustila ani po skočení filmu. Kilmer přiznává, že se nedokázal oprostit od role zesnulé rockové legendy a musel začít docházet na terapie.



,,Až tak daleko jsem došel, abych Morrisona ztvárnil autenticky," přiznal Kilmer v rozhovoru. Film se u diváků a kritiků setkal se smíšenými pocity, všichni se ale shodili na jednom - Val Kilmer se pro roli Jima Morrisona zrodil.