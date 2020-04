Osudná samoléčba Vladimíra Menšíka: Do žil si sám píchal velké množství léků!

Svozil si na Menšíka před jeho smrtí živě pamatuje, dones ho vidí přes očima! "Byl na tom strašně. Píchal si do kanyly střídavě antihistaminika s těmi léky na povzbuzení srdce. Když si vzal léky na astma a sedativa na bolesti, usínal, nebo téměř upadal do bezvědomí. Pak si vzal léky na povzbuzení srdce, ale za chvíli se zase dusil a naříkal bolestí. To se periodicky opakovalo. Přitom ještě bral léky na bolesti žaludku. Nemohl jíst, všechno, co snědl, vyzvracel" vzpomíná Pavel na poslední dny svého strýce.

Vladimír byl oblíbený a tak mu v boji o zdraví drželo palce neskutečné množství fanoušků, ale i hereckých kolegů. 29. května se udělalo Menšíkovi špatně a zavolal si sanitku. Prý ještě žertoval s personálem nemocnice, byl to ale jeho poslední úsměv.

Menšíkův život vyhasl, bylo mu pouhých 58. let. Ačkoliv je to od smrti skvělého komika a herce více než třicet let, jeho hvězda dál září a lidé ho milují pořád stejně, jako by byl mezi živými. Budiž mu země lehká, vzpomínáme na něj!