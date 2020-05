Vondráčková se bez roušky sešla s kamarádkou! Pak pronesla slova chvály

Karanténu tráví každý jinak. Někdo se zavře mezi čtyři stěny v bytě, jiný vyrazí do přírody. Druhou možnost zvolila i zpěvačka Lucie Vondráčková, která v době pandemie koronaviru opéká buřty s kamarádkou na samotě u lesa. Zarážející je, že roušku nemá ani kolem krku.

Karanténa je dlouhá a pravděpodobně neexistuje nikdo, kdo by si ji užíval. Všichni už netrpělivě čekají, až se otevřou bary a restaurace. Pravdou je, že některé kamenné obchody už otevřené jsou, ale ve většině případů mají omezený provoz.

Ve volných chvílích tedy lidé vyrážejí na procházky i výlety, i když ani to by neměli. Shlukovat se ve větším počtu je stále nepřístupné. Vládní opatření se snaží dodržovat i Lucie Vondráčková, která to zřejmě mezi čtyřmi stěnami už nemohla vydržet.

Lucie prchla na chatu s rodinou a kamarádkou

Na Instagramu totiž zveřejnila snímek, jak je s kamarádkou u táboráku. Roušky mají obě sundané, jelikož v okolí zřejmě nikdo není. „Na samotě u lesa. Děti a rodina a Lenka a voda a klid a pes a život a dobrou,“ napsala u snímku na Instagramu.

K přírodě má herečka kladný vztah i mimo karanténu. Velmi ráda se do ní vrací a tráví tam čas. Nejraději má zvířátka, se kterými nejednou absolvovala focení. „Vrnící spokojenost. Home without a cat is just a house (domov bez kočky je jen dům),“ uvedla Lucie k fotografii s kočičkou a vysvětlila, jak jsou pro ni tato moudrá stvoření důležitá.

Přírodu odjakživa miluje

Pod příspěvkem se, jak už to tak bývá, rozběhla debata. Jednou z diskutujících byla i pracovnice zdravotnického zařízení. Ta Lucii musela udělat opravdovou radost, protože ji vychválila až do nebe.

„Lucko, jste tak úžasná a statečná a obyčejná. Tím vás nechci urážet. To je poklona, že ze sebe nic neděláte. Fandím vám. Pracuji v 1. linii jako sestřička. Dojíždím 69 kilometrů do práce a vaše písničky poslouchám v autě. Vždy mě hodí do pohody. Děkuji,“ vzkázala jí fanynka na sociální síti.

Se zvířaty se fotí ráda

Zpěvačka nečekala s odpovědí. „VY jste úžasná,“ napsala jí Lucie. Sama se musela trošku zastydět, že si minimálně na fotce nezakryla ústa rouškou. Pravdou ale je, že členové rodiny se vídají pořád a pokud je to na samotě u lesa, sundaná rouška neznačí katastrofu.

Nedávno měla přitom Vondráčková plné ruce práce. Natočila totiž klip Umřu s tebou se zpěvákem a bývalým superstáristou Juliánem Záhorovským. V té době mohli ještě společně chodit do televizních studií a píseň propagovat. Teď mají smůlu.

Je vděčná, že může trávit čas se svými syny

Karanténu se snaží si Lucie užít i přesto, že by jistě raději pracovala. Takhle se ale místo natáčení klipů a ne příliš dobře hodnocených zahraničních filmů může věnovat rodině, které si váží a kterou má nejraději. Syny Matyáše a Adama má z manželství s Tomášem Plekancem. Ten má nyní dceru Leontýnku s tenistkou Lucií Šafářovou.





V přírodě je nejšťastnější

Tomáš Plekanec je nyní s Lucií Šafářovou

Mají dceru Leontýnku