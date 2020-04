Podobnost některých lidí je až neuvěřitelná. Často v ní hrají hlavní roli geny, ale někdy se stane, že člověk objeví "dvojníka", který s jeho rodinou nemá nic společného. A bývá to neuvěřitelný pocit. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější dvojníky, co kolují po internetu, kteří ve vaší tváři zaručeně vyčarují úsměv. Takže hurá do galerie!