Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 17 688 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník(ice). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17688 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Vratimovská 659/67, Kunčičky, 718 00 Ostrava 18, , 1. kontakt: osobně, e-mailem, , Požadavky:, - praxe v oboru, - manuální zručnost, - samostatnost, - trestní bezúhonost, - dobrý zdravotním stav, - ruční manipulace s břemeny do 30kg u mužů, občasně do 50 kg, - ruční manipulace s břemeny do 15 kg u žen, občasně do 20kg, , Zaměstnanecké výhody: stravenky. Pracoviště: Ic cz ostrava spol. s r.o.,, Vratimovská, ďż˝.p. 659, 718 00 Ostrava 18. Informace: Jiří Macura, .