O téhle psí rase se nemluví zrovna hezky. Pitbulové jsou podle mnohých nebezpeční, nezvladatelní a měli by se v ideálním případě zakázat. Jenže ono to tak úplně není. Tohle plemeno sice umí být agresivní, ale záleží především na tom, jakým způsobem vedení. Nevěříte? Pak se rychle vydejte do naší galerie. Přesvědčíte se, že tihle psi umí být dokonalými parťáky.