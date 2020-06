25 podivných fotografií, co vás přinutí podívat se ještě jednou… A křičet!

Zdroj: winto

Zažili jste někdy situaci, kdy jste zahlédli něco tak podivného, že jste se na to museli podívat ještě jednou. Stává se to i na živo, ale nejvíc člověka oči přechází při pohledu na fotky, které na první pohled nedávají smysl. Je to především kvůli našemu vnímání prostoru, které je na fotografiích zkreslené dvourozměrně, takže vše může občas na první pohled vypadat úplně jinak, než jak to je. A pokud vás podobné optické iluze baví, projděte si v naší galerii ty nejpodivnější, jaké se dají najít na internetu.