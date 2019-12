STRAŠIDELNÉ NÁHODY, co dokazují, že Matrix je REALITA!

Ten film zná snad každý, jistě víte, o co v něm šlo – skutečnost, ve které žijeme, je jen iluze, vše řídí počítače a my jsme jen cosi jako baterie. Dá se to i poznat. Jde o takzvanou „chybu Matrixu",…